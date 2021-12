Πολική αρκούδα – τάρανδος: Η σπάνια, πολύ σκληρή σκηνή «κυνηγιού»

Η σπάνια σκηνή «κυνηγιού» μιας πολικής αρκούδας, η οποία εμφανίζεται σε βίντεο να καταδιώκει έναν τάρανδο μέσα στο νερό και να τον σκοτώνει, ερμηνεύεται από διάφορα διεθνή ΜΜΕ ως ένα ακόμα ανησυχητικό σημάδι της κλιματικής αλλαγής. Αφού η θηλυκή αρκούδα πνίγει το αρσενικό θύμα της, στη συνέχεια το μεταφέρει στη στεριά για να το φάει, μια κίνηση που σύμφωνα με το Euronews υποδεικνύει μια αλλαγή στη διατροφή των αρκούδων στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας. Το βίντεο που τράβηξαν μέλη ερευνητικής ομάδας από κοντινό πολωνικό επιστημονικό σταθμο στις 21 Αυγούστου του 2020, έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα.

Η υποχώρηση των πάγων έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των πολικών αρκούδων στη στεριά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Καθώς ο τοπικός πληθυσμός με τις φώκιες συρρικνώνεται στο Σβάλμπαρντ, και ο πληθυσμός των ταράνδων αυξάνεται αδιάκοπα τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της απαγόρευσης κυνηγιού, φαίνεται πως οι πολικές αρκούδες αναγκάζονται να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες.

Η συγκεκριμένη σκηνή, σύμφωνα με το Euronews, μπορεί να ενταχθεί σε μια σειρά ενδείξεων ότι οι πολικές αρκούδες κυνηγούν όλοένα και περισσότερο χερσαία ζώα, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης πρόσβασης στην κανονική τους διατροφή.

Watch this rare footage of a polar bear hunting a reindeer, which some see as a stark indication of climate change.

Retreating sea ice leaves bears stranded on land for longer periods, forcing them to change their eating habits from seals to reindeer.https://t.co/e3tWpfFxap pic.twitter.com/7EczZgkdsr

— euronews (@euronews) November 29, 2021