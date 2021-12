Ασημίνα Χαρίτου Instagram: Η πρώην παίκτρια του GNTM… ταρακουνά το διαδίκτυο

Ταρακούνησε το Διαδίκτυο η πρώην παίκτρια του GNTM, Ασημίνα Χαρίτου.

Η Ασημίνα Χαρίτου, που την γνωρίσαμε ευρύτερα από την συμμετοχή της στο GNTM 2 κι ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, φορώντας μόνο το μαύρο παντελόνι της.

Η ίδια φωτογραφήθηκε καθισμένη επάνω σε ένα άσπρο τραπέζι και περιτριγυρισμένη από διάφορα αντικείμενα, που διακοσμούν τον χώρο. Φυσικά στην θέα του καλλίγραμμου κορμιού της δεν έλειψαν κι οι εκδηλώσεις θαυμασμού από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Ασημίνα Χαρίτου έγραψε στην λεζάντα: «Painting walls with all my secret tears»