Χριστουγεννιάτικο δέντρο Λονδίνο: Η απάντηση της δημάρχου του Όσλο στα χλευαστικά σχόλια

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στέλνει κάθε χρόνο ως δώρο η Νορβηγία στο Λονδίνο, προκάλεσε φέτος απρόσμενες αντιδράσεις, με πολλούς να ζητούν ακόμη και την αντικατάσταση τού λιγότερο συμμετρικού και με σπασμένα κλαδιά έλατου. Κάθε χρόνο, ένα δέντρο κόβεται από περιοχή έξω από το Όσλο και προσφέρεται ως δώρο στο Λονδίνο για την τοποθέτησή του στην πλατεία Τραφάλγκαρ, εν είδει «ευχαριστώ» από τους Νορβηγούς για την υποστήριξη των Βρετανών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Γουεστμίνστερ, Άντριου Σμιθ και η δήμαρχος τού Όσλο, Μαριάν Μπόργκεν βοήθησαν στην υλοτόμηση του 80χρονου έλατου με ύψος 23 μέτρων μαζί με μικρούς μαθητές στις 16 Νοεμβρίου.

This is the Trafalgar Square Christmas Tree gifted by Norway. Looks like it's a Lock-Down post Brexit version. Decimated by Squirrels? Global Warming? Oslo – London tensions? Khan do better !! It certainly captures the mood for XMAS 2021. pic.twitter.com/vVPtS3Nmr0 — David Wise (@David_Wise) December 2, 2021

Καταιγισμός σχολίων

«Χαίρομαι που οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι, είναι ένα δείγμα πως οι Λονδρέζοι ενδιαφέρονται για το δώρο που τους στείλαμε» ανέφερε η δήμαρχος του Όσλο για το δέντρο που φωταγωγήθηκε. Όμως, η μεταφορά του στη βρετανική πρωτεύουσα και οι φωτογραφίες που το έδειχναν με σπασμένα κλαδιά και με πιο φουντωτό φύλλωμα από τη μία μεριά, πυροδότησε το βρετανικό φλέγμα, προκαλώντας καταιγισμό, κυρίως χιουμοριστικών, σχολίων στα social media. Κάποιοι ειπαν πως είναι «ξεφτισμένο», άλλοι περυσινό, αρρωστιάρικο, «ημιθανές» ή ίσως «άρρωστο με κορωνοϊό». Ορισμένοι σχολίασαν πως είναι το σύμβολο του κατήφορου της σύγχρονης Βρετανίας ή τού σε πόση εκτίμηση έχει τη Βρετανία η Νορβηγία…

Its got covid Norway's Christmas tree gift to London mocked for appearing half deadhttps://t.co/5h9NGkGXyY Sent via @updayUK — Ian Brodie (@ianbrodie70) December 2, 2021

Οι επικρίσεις και τα χλευαστικά σχόλια για το δέντρο προκάλεσαν την απάντηση τού Όσλο δια της δημάρχου που υπογράμμισε τον βαθύ συμβολισμό του δώρου, τονίζοντας πως προήλθε από δάσος. «Χαίρομαι που οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι, είναι ένα δείγμα πως οι Λονδρέζοι ενδιαφέρονται για το δώρο που τους στείλαμε και το οποίο προέρχεται από ένα δάσος» τόνισε η δήμαρχος Μπόργκεν στο Reuters.

Was the London Christmas tree delivered from Norway by Hermes? pic.twitter.com/tkTxMq9zPV — Mike Strange (@MikeWStrange) December 1, 2021

«Είναι ένα δέντρο αγάπης και σημαίνει πολλά για εμάς η προσφορά του στους Λονδρέζους. Παρότι ξεκίνησε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στον βρετανικό λαό για τη βοήθειά του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πλέον αφορά τη φιλία, την αλληλεγγύη, την ελπίδα για το μέλλον και την ειρήνη. Το δέντρο συμβολίζει όλα αυτά και ελπίζω πως όταν φωταγωγηθεί, οι άνθρωποι θα εστιάσουν στο συμβολικό μήνυμα πίσω από το δώρο» πρόσθεσε η ίδια.

Με πληροφορίες από CNN

Everyone is complaining about the trafalgar square christmas tree like it isn't a perfect representation of this year and doesn't look exactly like how we all feel. pic.twitter.com/ZFwg2J9eQ0 — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) December 2, 2021

Πώς ξεκίνησε όμως η μακρόχρονη παράδοση;

Αρχής γενομένης από το 1947, η πόλη του Όσλο μπαίνει κάθε χρόνο σε μεγάλο κόπο για να στείλει στους Λονδρέζους το πιο λαμπρό έλατο της Νορβηγίας, καθώς είναι χρέος τιμής. Και δεν είναι μόνο η παράδοση μεταξύ Όσλο και Λονδίνου, καθώς εδώ και δεκαετίες μια σειρά από νορβηγικές πόλεις δωρίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα σε πολλές γωνιές του Ηνωμένου Βασιλείου (όπως το Εδιμβούργο, η Αμπερντίν, το Σάντερλαντ, το Νιούκασλ κ.ά.), ως σύμβολο φιλίας των δύο λαών.

Ήταν στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όταν ο βασιλιάς Χάακον Ζ’ της Νορβηγίας και σύσσωμη η κυβέρνηση κατέφυγαν στην Αγγλία στις 7 Ιουνίου 1940 μετά τη ναζιστική εισβολή στη χώρα. Το νέο στρατηγείο στήθηκε άρον-άρον στη νορβηγική πρεσβεία του Λονδίνου, όπου αναμετάδιδε πολεμικές ειδήσεις στα νορβηγικά και έστελνε κωδικοποιημένα μηνύματα στην αντίσταση. Ακόμα και το BBC έπαιζε στο ραδιόφωνο τα διαγγέλματα του Χάακον στα νορβηγικά, βοηθώντας καθοριστικά στην επικοινωνία του αυτοεξόριστου βασιλιά με τον λαό του.

Ο Χάακον και οι βουλευτές του επέστρεψαν στην πατρίδα τους στις 7 Ιουνίου 1945, πέντε χρόνια μετά τη φυγή τους, δεν ξέχασαν όμως ποτέ όσα έκαναν οι Βρετανοί για τη δοκιμαζόμενη χώρα τους. Κι αυτά τα χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι η ένδειξη ευγνωμοσύνης του νορβηγικού λαού για τη βρετανική φιλία στα δύσκολα χρόνια.

Διακοσμείται επιτόπου στην Πλατεία Τραφάλγκαρ με 500 λαμπιόνια

Το δέντρο της πλατείας Τραφάλγκαρ, το δώρο του Όσλο στο Λονδίνο, οφείλει να είναι νορβηγικό έλατο πάνω από 20 μέτρα ύψος και ηλικίας 50-60 ετών. Η επιλογή του είναι επίπονη, καθώς πολλές παράμετροι πρέπει να συνυπολογιστούν και η τελική απόφαση παίρνεται μεταξύ 15-20 δέντρων που τηρούν όλες τις προδιαγραφές μεγαλοπρέπειας ενός ελάτου. Η κοπή του εκλεκτού δέντρου λαμβάνει χώρα στα δάση που περιβάλλουν το Όσλο κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, σε ειδική τελετή με αγήματα και την παρουσία του βρετανού πρεσβευτή στη χώρα, του δημάρχου του Όσλο και άλλων αξιωματούχων. Κατόπιν μεταφέρεται με πλοίο στην Αγγλία και στα νεότερα χρόνια η όλη επιχείρηση ασφαλίζεται κιόλας!

Διακοσμείται επιτόπου στην Πλατεία Τραφάλγκαρ με 500 λαμπιόνια, όπως επιτάσσει ο παραδοσιακός νορβηγικός στολισμός, την πρώτη Πέμπτη του Δεκεμβρίου μέσα σε πλήθος κόσμου. Στη βάση του φέρει απαρέγκλιτα πλακέτα με την επιγραφή: «Το δέντρο δίνεται από την πόλη του Όσλο ως ένδειξη της νορβηγικής ευγνωμοσύνης στον κόσμο του Λονδίνου για τη βοήθειά του κατά τα χρόνια 1940-1945. Ένα δέντρο δωρίζεται ετησίως από το 1947».