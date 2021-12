Στέφανος Τσιτσιπάς – Twitter: Η απορία του πρωταθλητή για το… χαρτί υγείας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε άλλο ένα… αινιγματικό tweet. Αυτή τη φορά, το Νο4 του κόσμου, για τον οποίο μίλησε ο Χουάν Κάρλος Φερέρο σε αποκλειστική συνέντευξη στο Gazzetta, εξέφρασε την απορία του για το… ένστικτο επιβίωσης του ανθρώπου να αγοράζει χαρτί τουαλέτας.

Η… απορία του είναι «κλεμμένη» βέβαια από το διαδίκτυο, καθώς πολλοί έχουν γράψει το ίδιο σχόλιο στο παρελθόν, το οποίο είχε να κάνει με το γεγονός ότι στην πανδημία τα ράφια των σούπερ μάρκετ με το συγκεκριμένο προϊόν ήταν τα πρώτα που άδειαζαν. Ο Τσιτσιπάς θέλησε να το αναρτήσει κι αυτός (άγνωστο γιατί) σε μια περίοδο που ο χρόνος… κυλάει αργά καθώς ακόμη δεν έχει μπει σε προπονήσεις μιας και αναρρώνει από την επέμβαση που έκανε στον αγκώνα.

I still can't believe people's survival instincts told them to grab toilet paper.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό είναι το δεύτερο παράξενο tweet που δημοσιεύσει ο Έλληνας πρωταθλητής, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα είχε αναρτήσει ένα ακόμη αινιγματικό tweet. Πιο συγκεκριμένα, ένα μήνυμα με άγνωστους αποδέκτες είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Twitter o Στέφανος Τσιτσιπάς, στο οποίο ο Έλληνας τενίστας έγραφε: «Όλοι έχουν άποψη για πράγματα που δε γνωρίζουν». Υπενθυμίζεται πως ο παγκοσμίως γνωστός αστέρας του τένις αναρρώνει μετά τη χειρουργική επέμβαση που έκανε για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αγκώνα.

Πολλά γράφτηκαν τις προηγούμενες μέρες σχετικά με τον τραυματισμό του, για τον οποίο δεν ήθελε να μοιραστεί λεπτομέρειες, ακόμα και για τον εμβολιασμό, ένα ζήτημα που επίσης θέλησε να κρατήσει απόρρητο και δέχτηκε κριτική στο παρελθόν.

Everybody got an opinion about things they know nothing about.

