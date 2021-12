Δωρεάν σελφ τεστ σε όλους: Ξεκινά από σήμερα η διάθεσή τους

Ξεκινά από σήμερα η διανομή self test με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 την περίοδο των εορτών. Συγκεκριμένα, από τις 6/12/2021 έως τις 12/12/2021 όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα (1) self test από τα φαρμακεία της χώρας. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3/1/2022-7/1/2022. Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες. Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12/12, ώστε να περιορίσουμε το ιικό φορτίο και την κυκλοφορία του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας για τα δωρεάν self test

Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου ξεκινά η διανομή αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 την περίοδο των εορτών. Συγκεκριμένα, από τις 6/12/2021 έως τις 12/12/2021 όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα (1) self test από τα φαρμακεία της χώρας. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3/1/2022-7/1/2022. Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12/12, ώστε να περιορίσουμε το ιικό φορτίο και την κυκλοφορία του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου.