Μάρα Μεϊμαρίδη ΑΜΕΑ: Η δήλωση που εξόργισε την Καινούργιου

Η Μάρα Μεϊμαρίδη και ο Stan ήταν το ζευγάρι που αποχώρησε από το Just The Two Of Us το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου. Tο πρωί της Δευτέρας 6 Δεκεμβρίου, η συνεργάτιδα της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε στη «Super Κατερίνα» για το φαντασμαγορικό σόου του ALPHA. Κάποιες αιχμηρές δηλώσεις που έκανε για τα άτομα ΑΜΕΑ έκαναν την Κατερίνα Καινούργιου να αντιδράσει, θέλοντας να κάνει την συγγραφέα να σταματήσει. «Όπως βλέπεις Κατερίνα, αυτή τη στιγμή είμαι ένα άτομο ΑΜΕΑ, δηλαδή με ειδικές ανάγκες. Κυκλοφορώ με ένα αναπηρικό καροτσάκι. Σε ένα υπέρλαμπρο show, που έχει παγιέτες, μπριγιάν, φτερά, τουαλέτες, να έχεις και μία ανάπηρη εκεί πέρα να την πηγαινοφέρνεις, δεν είναι ωραίο το θέαμα. Καλά έκαναν και με έδιωξαν» υποστήριξε αρχικά η Μάρα Μεϊμαρίδη, με την Κατερίνα Καινούργιου να της απαντά: «Το ότι κάποιος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι δεν σημαίνει ότι του παίρνει κάτι από τη λάμψη».

Λίγο αργότερα, η συγγραφέας υποστήριξε: «Όταν με φώναξε η BarkingWell Media και μου είπε θα μπεις στο J2US, η πρώτη μου προσπάθεια ήταν υπέρ της εταιρείας και τι μπορώ να δώσω. Εν γνώση μου Ανδρέα ότι θα εξευτελιστώ, ήταν η σκέψη μου. Να τσαλακωθώ. Αφού θα με τσαλακώσει η επιτροπή, λέω ας τσαλακωθώ μόνη μου. Στο 3ο επεισόδιο ξεκίνησαν οι περιορισμοί και εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Έδινα την ψυχή μου για το show. Ήταν λάθος μου που έμεινα, γιατί ο Νίκος Κοκλώνης θα έβρισκε σίγουρα άλλη μη παράλυτη να βάλει δίπλα στον Stan».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ALPHA:

Η αντίδραση της Καινούργιου

Ακούγοντας τα προηγούμενα, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να αντιδράσει. Αρκέστησε να δηλώσει: «Κάποια πράγματα που λέγονται τα χρεώνομαι κι εγώ. Κι επειδή κι εγώ έχω μία ευαισθησία, δεν θα ήθελα να ακούγεται ότι ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι μπορεί να “χτυπάει” άσχημα. Αν πριν λίγα χρόνια τηλεοπτικά λέγατε κάτι τέτοιο –που έχουν ειπωθεί τέρατα τηλεοπτικά– θα πέρναγε έτσι. Η παραμικρή λέξη που μπορούμε να πούμε φιλτράρεται, γιατί μπορεί να περάσουμε ένα πολύ άσχημο μήνυμα και να μην είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε να πούμε».