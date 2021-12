Μετάλλαξη Όμικρον Βρετανία: Η αντίδραση υπουργών σε tweet με λάθος φωτογραφία

Η Telegraph έκανε ανάρτηση για τη μετάλλαξη Όμικρον, βάζοντας τη φωτογραφία λάθος Βρετανού υπουργού και οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί δεν έχασαν την ευκαιρία να το σχολιάσουν. Το tweet αφορούσε δήλωση του υπουργού Υγείας, Σαγίντ Τζαβίντ, σχετικά με την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον στη Βρετανία. Όμως, η Telegraph συνόδευσε την ανάρτηση με τη φωτογραφία του υπουργού Παιδείας, Ναντίμ Ζαχάουι. Ο Τζαβίντ το σχολίασε πρώτος, αναδημοσιεύοντας το tweet «σχολιάζοντας» με ένα emoji. Ο συνάδελφός του πήρε τη σκυτάλη, γράφοντας «Από όσο ξέρω, οι παρενέργειες της Όμικρον δεν περιλαμβάνουν το γενάκι και τα γυαλιά…». Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Μαθαίνουμε περισσότερα για αυτό το στέλεχος κάθε ημέρα».

As far as I know, side effects of Omicron don’t include growing a goatee and glasses… https://t.co/C9snuqhptu

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) December 6, 2021