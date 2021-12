Χρέος Ελλάδας στο ΔΝΤ: Τον Ιανουάριο η εξόφληση της τελευταίας δόσης

Πράξη κάνει η Ελλάδα την δεδηλωμένη πρόθεσή της να εξοφλήσει πλήρως το ΔΝΤ αλλά και να πληρώσει πρόωρα το 10% των διμερών δανείων του Πρώτου Μνημονίου. Έτσι, τον Ιανουάριο, η χώρα μας θα κάνει «ποδαρικό» στο νέο έτος – μετά την έγκριση του Eurogroup – με αποπληρωμή τους τελευταίας δόσης των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα υπόλοιπα χρωστούμενα στο ΔΝΤ είναι περίπου 1,7 δισ ευρώ. Την εξέλιξη χαιρέτισε τη Δευτέρα η Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επισημαίνοντας πως πρόκειται «για μεγάλο επίτευγμα της χώρας μας».

«Αναφορικά με την Ελλάδα είμαι ενθουσιασμένη που η χώρα τα πηγαίνει τόσο καλά. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα για τη χώρα. Η αποπληρωμή του Ταμείου φέρνει ένα συμβολικό κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για τον ελληνικό λαό και για την οικονομία της Ελλάδας. Ο ρόλος μας θα συνεχίσει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών πολιτικής, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στην Ελλάδα, εφόσον η χώρα τις θεωρεί χρήσιμες», ανέφερε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Pleased to join today’s #Eurogroup to share our prelim. assessment of the #EuroArea economy.

Supportive policies remain critical to protect recovery amid elevated uncertainty—and to build forward toward a more resilient+sustainable+inclusive economy. https://t.co/BmXf93NLnZ

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 6, 2021