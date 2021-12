Τροφές για καλύτερη στυτική λειτουργία: Αυτές οι επιλογές θα φέρουν σίγουρα αποτελέσματα

Μια διατροφή που εξασφαλίζει καλή καρδιαγγειακή υγεία εγγυάται επίσης και καλή σεξουαλική λειτουργία, αφού στην περιοχή των ανδρικών γεννητικών οργάνων βρίσκονται πολυάριθμα μικρά σε διάμετρο και ευαίσθητα αιμοφόρα αγγεία. Όταν η κυκλοφορία του αίματος στα αγγεία αυτά είναι περιορισμένη, παρατηρείται μικρότερη ή μεγαλύτερη δυσκολία επίτευξης και διατήρησης της στύσης. Σε συνδυασμό με την τακτική σωματική άσκηση, η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή προσφέρει σε κάθε άνδρα επαρκή παραγωγή τεστοστερόνης, υγιές σπέρμα και καλή στύση. Ποιες είναι όμως οι τροφές που προτείνουν οι ειδικοί; Δείτε παρακάτω.

1. Σολομός, αυγά, ενισχυμένο γάλα

Οι τροφές αυτές είναι από τις λίγες που παρέχουν βιταμίνη D. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία το 2011, η επαρκής πρόσληψη της βιταμίνης είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η τεστοστερόνη –η ορμόνη που καθοδηγεί τη σεξουαλική διάθεση και απόδοση– στα κατάλληλα επίπεδα. Από την άλλη, ιταλική μελέτη του 2014 υπέδειξε ότι η έλλειψη βιταμίνης D συνδέεται με τη στυτική δυσλειτουργία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα επίπεδα βιταμίνης D είναι χαμηλά, παράγονται στον οργανισμό ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν το μονοξείδιο του αζώτου, μια σύνθετη ουσία που συμβάλλει στην ομαλή ροή αίματος διά μέσου των αιμοφόρων αγγείων.

2. Φιστίκια, αμύγδαλα, καρύδια

Οι ξηροί καρποί είναι το ιδανικό σνακ για κάθε άνδρα, σύμφωνα με ερευνητές από την Τουρκία. Δοκιμή που πραγματοποίησαν σε 17 άνδρες με στυτική δυσλειτουργία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ποσότητα ίση με 100 γραμμάρια ξηρών καρπών σε διάστημα τριών εβδομάδων οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της στυτικής λειτουργίας, της ευκολίας επίτευξης οργασμού, της λίμπιντο και της σεξουαλικής ικανοποίησης. Οι ξηροί καρποί αποτελούν εξαιρετική πηγή καλών λιπαρών, τα οποία κάνουν καλό στο καρδιαγγειακό –άρα και στο αναπαραγωγικό– σύστημα.

3. Μούρα, πορτοκάλια

Δεκαετής μελέτη που πραγματοποίησαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ σε 25.000 άνδρες υπέδειξε ότι η συστηματική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε συγκεκριμένα φλαβονοειδή (ανθοκυανίνες, φλαβανόνες και φλαβόνες) συνδέεται με λιγότερες πιθανότητες για προβλήματα στύσης. Τα διάφορα είδη μούρων (π.χ. φράουλες, μύρτιλα, κράνμπερι), τα εσπεριδοειδή και το μήλο είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φλαβονοειδή. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα φλαβονοειδή συμβάλλουν στην καλή στύση επειδή χαλαρώνουν τις αρτηρίες.

4. Όσπρια, προϊόντα ολικής άλεσης, ελαιόλαδο

Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η κλασική μεσογειακή διατροφή προστατεύει την καρδιά, επομένως εύλογα είναι ωφέλιμη και για τη σεξουαλική υγεία. Για τους δύσπιστους, υπάρχει σχετική ιταλική μελέτη που περιλάμβανε 35 άνδρες με διαπιστωμένη στυτική δυσλειτουργία και μεταβολικό σύνδρομο και, για λόγους σύγκρισης, 30 άνδρες χωρίς αυτά τα προβλήματα. Σε διάστημα 2 ετών, περίπου το ένα τρίτο των ανδρών με στυτική δυσλειτουργία ανέκτησαν τη στυτική τους λειτουργία και παρουσίασαν αξιοσημείωτη πτώση στα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα τους χάρη στη μεσογειακή διατροφή. Η θετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής στη σεξουαλική λειτουργία πηγάζει κυρίως από τον συνδυασμό τροφών με πολλές φυτικές ίνες και τροφών με πολλά αντιοξειδωτικά, ο οποίος δρα ενάντια στις φλεγμονές και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος.

5. Πιπεριές, ροδάκινα, σπανάκι

Και η βιταμίνη C συμβάλλει στην καλή σεξουαλική λειτουργία, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, η χορήγηση της βιταμίνης σε μορφή συμπληρώματος (200 ή 1.000 mg) μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος (κατά 15% ή 40% αντίστοιχα) σε διάστημα μόλις τεσσάρων εβδομάδων. Η βιταμίνη C προστατεύει το DNA των σπερματοζωαρίων από τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας την ανδρική γονιμότητα. Εκτός από τα εσπεριδοειδή, η βιταμίνη C βρίσκεται επίσης στις πιπεριές, στα ροδάκινα και στο σπανάκι.