Μαξ Φερστάπεν – Formula 1: Δείτε τον τελευταίο γύρο που κρίθηκαν όλα

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε το πρωτάθλημα της Formula 1 σε μια δραματική σεζόν, που κράτησε την αγωνία μέχρι τέλους και κρίθηκε κυριολεκτικά στον τελευταίο της γύρο. Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έδωσαν έναν επικό αγώνα κατα τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, με τον Βρετανό να προσπαθεί να κερδίσει τον 8ο τίτλο της καριέρας του και τον Ολλανδό να διεκδικεί τον πρώτο. Η σημερινή μάχη ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και στον Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Αν και ο Φερστάπεν ξεκίνησε από την pole position ο Λιούις Χάμιλτον στην πρώτη στροφή πήρε την πρωτοπορία του αγώνα, ωστόσο λίγο αργότερα συνέβη ένα ακόμη περιστατικό από αυτά στα οποία ενεπλάκησαν αρκετές φορές το πρωτάθλημα της F1 οι δύο διεκδικητές του τίτλου.

LAP 54/58

Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers – he reports that he is ok

But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres

We *could* have a final lap shootout here… WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021