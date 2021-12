Ανεμοστρόβιλοι ΗΠΑ: Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο πέντε πολιτείες στις κεντρικές και νότιες ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει τους εκατό, ενώ καταστροφικές είναι και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο «για μια σειρά ανεμοστρόβιλων από τους χειρότερους» στην ιστορία των ΗΠΑ και για μια «ανείπωτη τραγωδία», ενώ κήρυξε το Κεντάκι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τις πολιτείες Ιλινόι, Τενεσί, Άρκανσο και Μιζούρι. Όμως η μεγαλύτερη τραγωδία σημειώθηκε στο Κεντάκι. Ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ, ο Άντι Μπεσίαρ, δήλωσε ότι οι ανεμοστρόβιλοι που σημειώθηκαν στο Κεντάκι είναι οι πιο καταστροφικοί στην ιστορία του. «Οι καταστροφές δεν συγκρίνονται με οτιδήποτε άλλο έχω δει στη ζωή μου, δυσκολεύομαι να το εκφράσω με λέξεις», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Είναι πολύ πιθανό περισσότεροι από 100 άνθρωποι να σκοτώθηκαν εδώ στο Κεντάκι».

Footage from the ground in Mayfield, Kentucky shows damaged cars and buildings surrounded by debris. Tornadoes and storms have hit several US states – more here: https://t.co/0gWi10BLN5 pic.twitter.com/SAa8hRt699 — Sky News (@SkyNews) December 11, 2021

Ο Μπεσίαρ επεσήμανε ότι 189 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να δώσουν αίμα για τους τραυματίες. Στο μεταξύ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεντρώνονται στο Μέιφιλντ, μια πόλη στα σύνορα του Κεντάκι με το Ιλινόι, το Μιζούρι και το Άρκανσο. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εικόνες απόλυτης καταστροφής: εκατοντάδες ισοπεδωμένα κτίρια στο Μέιφιλντ, σταθμευμένα αυτοκίνητα καλυμμένα από τα ερείπια, ξεριζωμένα δέντρα.

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa — The New York Times (@nytimes) December 11, 2021

Οι διασώστες χρειάστηκε «να σέρνονται πάνω από νεκρούς”

Ένα εργοστάσιο κεριών στην πόλη, μέσα στο οποίο βρίσκονταν περίπου 110 άνθρωποι, καταστράφηκε και το μόνο που έχει απομείνει, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής του Μέιφιλντ, τον Τζέρεμι Κρίσον, είναι «ένας σωρός από μέταλλα και ατσάλι και μηχανήματα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι διασώστες χρειάστηκε «να σέρνονται πάνω από νεκρούς για να φτάσουν σε επιζώντες». Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο παγιδεύτηκαν όταν η στέγη του κατέρρευσε λόγω των σφοδρών ανέμων. Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ από το πρωί κανένας δεν έχει ανασυρθεί ζωντανός από τα ερείπια, εγείροντας φόβους για έναν βαρύ απολογισμό. Ο Μπεσίαρ σχολίασε ότι θα είναι «θαύμα» αν βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Σαν βόμβα

«Ήταν σαν να εξερράγη μια βόμβα στη συνοικία μας», διηγήθηκε η Άλεξ Γκούντμαν, μια κάτοικος του Μέιφιλντ. Σε δεκάδες κτίρια στην πόλη έχουν σπάσει τα τζάμια, μέταλλα κείτονται στους δρόμους, οχήματα έχουν ανατραπεί, δέντρα και τούβλα είναι σκορπισμένα παντού. Σε έναν χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης εθελοντές συγκέντρωναν είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες: ζεστά ρούχα, πάνες για τα μωρά και μπουκάλια νερό, καθώς τόσο το δίκτυο υδροδότησης όσο και αυτό της ηλεκτροδότησης έχουν υποστεί ζημιές. Σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και νότιων πολιτειών των ΗΠΑ η νύκτα της Παρασκευής ήταν τρομακτική.Αποθήκη της Amazon

Στο Ιλινόι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε μέρος της οροφής μιας αποθήκης της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Amazon, δήλωσε ο επικεφαλής των πυροσβεστών στο Έντουαρτσβιλ, ο Τζέιμς Γουάιτφορντ. Τουλάχιστον 45 εργαζόμενοι κατάφεραν να γλιτώσουν, ενώ ο Γουάιτφορντ επεσήμανε ότι πλέον έχουν σταματήσει οι έρευνες για τυχόν άλλους επιζώντες στα ερείπια, καθώς πλέον αναζητούν μόνο νεκρούς. «Ράγισε η καρδιά μας από την απώλεια των συναδέλφων μας εκεί και η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι στις οικογένειες και τους συγγενείς τους», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Pres. Biden says he approved emergency declaration for Kentucky in wake of devastating tornadoes, adding: "I stand ready to do the same for the governors of the other states." https://t.co/m9JNPYebcb pic.twitter.com/2dfwWwZURA — ABC News (@ABC) December 11, 2021

Ετοίμαζαν τις παραγγελίες ενόψει των Χριστουγέννων

Συνολικά περίπου 100 άνθρωποι εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια στην αποθήκη προκειμένου να ετοιμάσουν τις παραγγελίες ενόψει των Χριστουγέννων. Στο Τενεσί έχουν εντοπιστεί τέσσερις νεκροί, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Άρκανσο και τουλάχιστον ένας στο Μιζούρι.

Αμερικανικά τηλεοπτικά κατέγραψαν το πέρασμα των περίπου 30 ανεμοστρόβιλων που έπληξαν τις ΗΠΑ. Ένας από αυτούς διένυσε περισσότερα από 400 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, ενώ συνήθως οι ανεμοστρόβιλοι διανύουν μια απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων κατά μέσο όρο. Αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούνται αυτή την περίοδο του έτους κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υγρασίας, εξήγησε ο Βίκτορ Γκενσίνι καθηγητής Γεωγραφίας και Ατμοσφαιρικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο του Βόρειου Ιλινόι. «Είναι ένα ιστορικό γεγονός», εκτίμησε.

Από την πλευρά του ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι τα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν γίνει «πιο έντονα» λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ενώ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) να εξετάσει τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις καταιγίδες. Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ερωτήματα για το σύστημα προειδοποίησης ανεμοστρόβιλων. «Τι προειδοποίηση υπήρξε; Ήταν αρκετά ισχυρή, την έλαβαν σοβαρά υπόψη;».