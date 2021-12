Σκάνδαλο – Μπόρις Τζόνσον: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από κορονο-κουίζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, κατηγορείται ότι καλλιεργεί «μια κουλτούρα περιφρόνησης προς τους κανόνες» στην καρδιά της κυβέρνησης, μετά τη δημοσίευση σήμερα μιας φωτογραφίας που τον δείχνει να φιλοξενεί χριστουγεννιάτικο κουίζ στη Ντάουνγινγκ Στριτ τον Δεκέμβριο του 2020. Δηλαδή τότε που οι Βρετανοί είχαν αναγκαστεί να περιορίσουν τις κοινωνικές τους συναναστροφές λόγω της πανδημίας covid-19.

Η νέα αυτή αποκάλυψη προστίθεται σε μια σειρά σκανδάλων που συγκλονίζουν τη βρετανική κυβέρνηση και πλήττουν την αξιοπιστία του Συντηρητικού ηγέτη, την ώρα που ζητεί από τους Βρετανούς να συμμορφωθούν σε νέους υγειονομικούς κανόνες προκειμένου να ανασταλεί η εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού.

Σάλος ξέσπασε στη Βρετανία την Τετάρτη μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ να κάνει πλάκα σχετικά με τη διοργάνωση μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής εκεί στις 18 Δεκεμβρίου 2020. Ο Σάιμον Κέις, υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, έχει αναλάβει να διεξαγάγει την εσωτερική έρευνα για το πάρτι αυτό, με τον Τζόνσον να έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρξουν «επιπτώσεις» για όσους δεν σεβάστηκαν τους υγειονομικούς κανόνες.

Όμως σήμερα η εφημερίδα Sunday Mirror δημοσίευσε μια φωτογραφία του Βρετανού πρωθυπουργού που τον δείχνει στη Ντάουνινγκ Στριτ, μαζί με δύο συνεργάτες του –ένας από τους οποίους έχει μια γιρλάντα γύρω από τον λαιμό και ο άλλος φορά ένα σκουφάκι του Άγιου Βασίλη– να κάνει ερωτήσεις μέσω βίντεο με αφορμή ένα χριστουγεννιάτικο κουίζ που πραγματοποιήθηκε στην πρωθυπουργική οικία στις 15 Δεκεμβρίου 2020. Ο τίτλος του πρωτοσέλιδου είναι: «Μας περνάει για χαζούς ξανά»…

Στο προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ είχαν γίνει συστάσεις να συμμετάσχουν σε αυτό το κουίζ διαδικτυακά, όμως δεκάδες επέλεξαν να το κάνουν από τα γραφεία τους. Εξάλλου πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι σε ένα γραφείο τέσσερις εξαμελείς ομάδες συμμετείχαν στο κουίζ, με τους εργαζόμενους στη Ντάουνγινγκ Στριτ να συνωστίζονται γύρω από τις οθόνες των υπολογιστών. Τότε στην Αγγλία δεν επιτρέπονταν οι συγκεντρώσεις περισσότερων από δύο ατόμων σε εσωτερικούς χώρους, παρά μόνο για «απαραίτητη εργασία».

«Την ώρα που βάσει των κανόνων οι άνθρωποι δεν επιτρεπόταν να διοργανώνουν χριστουγεννιάτικες γιορτές στη δουλειά τους και οι Βρετανοί σε όλη τη χώρα έκαναν αυτό που έπρεπε, ο Μπόρις Τζόνσον με χαρά προΐστατο μιας κουλτούρας περιφρόνησης προς τους κανόνες στην καρδιά της κυβέρνηση», κατήγγειλε η αναπληρώτρια επικεφαλής των Εργατικών Άντζελα Ρέινερ. «Ο Τζόνσον πραγματικά πιστεύει ότι υπάρχει ένας κανόνας για εκείνον και άλλοι για τον υπόλοιπο κόσμο», συνέχισε, κατηγορώντας τον ότι «δεν είναι κατάλληλος να κυβερνήσει αυτή τη χώρα».

Ο υπουργός Παιδείας Ναντίμ Ζαχάουι έσπευσε να δικαιολογήσει τον Βρετανό πρωθυπουργός σήμερα, διαβεβαιώνοντας στο SkyNews ότι ο Τζόνσον συμμετείχε «σε ένα διαδικτυακό κουίζ για 10 με 15 λεπτά προκειμένου να ευχαριστήσει το προσωπικό του που δεν έχει άλλη επιλογή από το να πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στην εκδήλωση αυτή δεν έγινε κατανάλωση αλκοόλ και «έγιναν σεβαστοί οι κανόνες του lockdown».

