Κώστας Τσιμίκας – Λίβερπουλ: «Ο τύπος είναι πραγματικά αγνώριστος»

Ο «Τσίμι» σε 9 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, όπου έχει ξεκινήσει βασικός για τους «κόκκινους», έχει καταφέρει να σημειώσει το απόλυτο των νικών για την ομάδα του, με τελευταίο θετικό αποτέλεσμα για τον Έλληνα μπακ το 2-1 επί της Μίλαν στο «Σαν Σίρο». Ο Greek Scouser που όπως φαίνεται μόνο καλό του έκανε η αναμονή ενός χρόνου για ν’ αποκτήσει ρόλο στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ, το μοναδικό που κάνει είναι να εντυπωσιάζει συνεχώς τους ανθρώπους της Premier League και τα μέλη της Λίβερπουλ.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας των «κόκκινων», Ντέιβιντ Τζέιμς, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή μετά το 1-0 επί της Άστον Βίλα στο «Άνφιλντ» μαζί και με τον Εμίλ Χέσκεϊ, ανέφερε για τον Κώστα Τσιμίκα: «Είναι, ίσως, το καλύτερο παράδειγμα ενός ποδοσφαιριστή που βελτιώθηκε τρομερά υπό τις οδηγίες του Κλοπ. Ξεκίνησε τη φετινή σεζόν και ήταν σε τέτοια κατάσταση λες και παίζει στην ομάδα τρία χρόνια. Έβλεπα τα παιχνίδια του και σκεφτόμουν ότι αυτός ο τύπος είναι πραγματικά αγνώριστος» ήταν τα λόγια του.

Ο Greek Scouser aka Κώστας Τσιμίκας ζει το όνειρό του στο Μέρσεϊσαϊντ και καταφέρνει να δημιουργήσει άριστες σχέσεις με τους συμπαίκτες του και φυσικά στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ.

Λίγες ημέρες πριν, στην προπόνηση της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου, φυσικά το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ρομπέρτο Φιρμίνο που επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα έπειτα από καιρό, με τους υπόλοιπους να χαμογελούν που είχαν τον Βραζιλιάνο ξανά κοντά τους.

Όταν έφτασε η ώρα του rondo, γνωστό και ως «κορόιδο», φυσικά κανείς δεν ήθελε να είναι στο κέντρο και να κυνηγάει. Έτσι, ο «Τσίμι» φώναξε γρήγορα πως όποιος πέσει τελευταίος στο έδαφος θα μπει μέσα και… κατέληξε να είναι εκείνος! Και φυσικά πλέον στο Kirkby η πιο γνωστή ελληνική λέξη, ο «μαλ@@@» ακούγεται δυνατά σε κάθε προπόνηση!

