Κεντάκι ανεμοστρόβιλος: Φωτογραφία έφτασε 210 χλμ. μακριά – Το απόλυτο δράμα στην Πολιτεία

Σε κατάσταση μείζονος καταστροφής ανακήρυξε την Κυριακή ο Τζο Μπάιντεν την πολιτεία Κεντάκι, η οποία χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλους την Παρασκευή με αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές και να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Η απόφαση αυτή του Αμερικανού προέδρου ανοίγει τον δρόμο για να χορηγηθεί περαιτέρω βοήθεια από το ομοσπονδιακό κράτος. Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, υπέβαλε νωρίτερα χθες Κυριακή επίσημο αίτημα στον Λευκό Οίκο να κηρυχθεί μείζων καταστροφή στην πολιτεία του, ενημέρωσε νωρίτερα δημοσιογράφους η επικεφαλής της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Video shows a large tornado whirling in Sacramento, Kentucky. Multiple tornadoes tore through parts of the state, killing at least 70, the governor said. https://t.co/5JPmmoztiI pic.twitter.com/U50nPESXre — ABC News (@ABC) December 11, 2021

Footage from the ground in Mayfield, Kentucky shows damaged cars and buildings surrounded by debris. Tornadoes and storms have hit several US states – more here: https://t.co/0gWi10BLN5 pic.twitter.com/SAa8hRt699 — Sky News (@SkyNews) December 11, 2021

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa — The New York Times (@nytimes) December 11, 2021

Μέχρι στιγμής πάνω από 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο απολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 100. Ενδεικτικό της μανίας των φυσικών φαινομένων στις μεσοδυτικές πολιτειες το γεγονός ότι οικογενειακή φωτογραφία, η οποία παρασύρθηκε όταν σπίτι χτυπήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από κάποιον από τους ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις ΗΠΑ, διένυσε πάνω από 200 χιλιόμετρα, παρασυρμένη από τον άνεμο, αφηγήθηκε Αμερικανίδα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ουάου. Σκέψου πόσο μακριά έφτασε. Πρόκειται για φωτογραφία των παππούδων του πατέρα μου»

Βγαίνοντας προχθές Σάββατο το πρωί από το σπίτι της, στην πόλη Νιου Όλμπανι, στην πολιτεία Ιντιάνα, η Κέιτι Πόστεν πρόσεξε ένα μικρό κομμάτι χαρτί πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου της. Όταν το μάζεψε, διαπίστωσε πως επρόκειτο για ασπρόμαυρη φωτογραφία. Το στιγμιότυπο, που εικονίζει μια λευκή γυναίκα που φοράει φουστάνι με ρίγες κι έχει ένα μικρό αγόρι στην αγκαλιά, έχει οπισθογραφημένη τη σημείωση «Γκέρτι Σουότσελ + Τζ. Ντ. Σουότσελ, 1942».

Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου

Η κυρία Πόστεν είχε την ιδέα να αναρτήσει τη φωτογραφία στους λογαριασμούς της στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook, με την ελπίδα πως έτσι θα βρει τους ιδιοκτήτες της. Το μήνυμά της, που γνώρισε ευρεία διάδοση, επέτρεψε να επικοινωνήσει μαζί της οικογένεια από τη Ντόσον Σπρινγκς, πόλη στο Κεντάκι που εν μέρει καταστράφηκε από τους ανεμοστρόβιλους. Μέλος της οικογένειας, των Σουότσελ, αναγνώρισε τη φωτογραφία και τα πρόσωπα σε αυτήν. «Ουάου. Σκέψου πόσο μακριά έφτασε. Πρόκειται για φωτογραφία των παππούδων του πατέρα μου», σχολίασε ο Κόουλ Σουότσελ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σε ευθεία γραμμή, η Ντόσον Σπρινγκς απέχει κάπου 210 χιλιόμετρα από τη Νιου Όλμπανι· με το αυτοκίνητο, κάπου 270. Πρόκειται άλλωστε για πόλεις σε διαφορετικές πολιτείες. Η κυρία Πόστεν διαβεβαίωσε πως ο σκοπός της είναι να επιστρέψει τη φωτογραφία στην οικογένεια Σουότσελ.