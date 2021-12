Μετάλλαξη Όμικρον – θάνατος: Πρώτος νεκρός από την παραλλαγή κατεγράφη στην Βρετανία

Πρώτος νεκρός από τη νέα μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού. Πρόκειται για κρούσμα που είχε εντοπιστεί στη Βρετανία. Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε εμβολιαστικό κέντρο κοντά στο Πάντινγκτον στο δυτικό Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουρργός είπε: «Δυστυχώς, ναι, η μετάλλαξη Όμικρον οδηγεί σε νοσηλείες και δυστυχώς τουλάχιστον ένας ασθενής έχει επιβεβαιωθεί πως πέθανε από την μετάλλαξη αυτή».

Ο εμβολιασμός με το βασικό σχήμα των δύο δόσεων εμβολίου κατά της Covid δεν παράγει αρκετά εξουδετερωτικά αντισώματα κατά της παραλλαγής Όμικρον, σύμφωνα με βρετανική μελέτη που δείχνει ότι η αύξηση των κρουσμάτων ανάμεσα σε όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό ή είναι πλήρως εμβολιασμένοι είναι ενδεχομένως πιθανή. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δημοσίευσαν σήμερα τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας για τον συνδυασμό εμβολίων έρευνας που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους, στο πλαίσιο της οποίας ανέλυσαν δείγματα αίματος ατόμων που έλαβαν δόσεις των εμβολίων AstraZeneca και Pfizer-BioNTech.Η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, η οποία έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 χώρες, συνιστά έναν «πολύ υψηλό» παγκόσμιο κίνδυνο, με κάποιες ενδείξεις ότι διαφεύγει της προστασίας των εμβολίων, αλλά τα κλινικά δεδομένα για τον βαθμό σοβαρότητάς της παραμένουν περιορισμένα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Prime Minister Boris Johnson has confirmed that at least one patient has died with the Omicron variant of coronavirus

