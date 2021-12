Πέταξε τα ράσα: Άφησε την Εκκλησία για να παντρευτεί συγγραφέα σατανικών erotica

Η ισπανική εκκλησία αφαίρεσε εν μία νυκτί τις εξουσίες από τον νεότερο επίσκοπο στην ιστορία της χώρας, επειδή παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο μία συγγραφέα σατανικών βιβλίων erotica. «Όπως είναι γνωστό, ο επίσκοπος Xavier Novell Goma, επίσκοπος επί τιμή της Σολσόνα, έκανε πολιτικό γάμο με την κυρία Silvia Caballol, στις 22 Νοεμβρίου του 2021, στην πόλη της Σούρια, στην περιοχή της Σούρια, στην επαρχία της Βαρκελώνης», σημειώνει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Σύνοδος, συμπληρώνοντας πως κάθε κληρικός που επιχειρεί να παντρευτεί, ακόμα και πολιτικά, είναι αντιμέτωπος με την παύση από τα καθήκοντά του. Ο Novell θα διατηρήσει τον τίτλο του επισκόπου αλλά δεν θα του επιτραπεί να εκτελέσει κανένα από τα καθήκοντα που συνδέονται με την θέση, συμπεριλαμβανομένης της τέλεσης μυστηρίων. «Κάθε διδακτική δραστηριότητα, δημόσια ή ιδιωτική, απαγορεύεται».

To 2010, o Novell είχε γίνει ο νεαρότερος επίσκοπος σε ηλικία 41 ετών, και θεωρήθηκε αμέσως συντηρητικός και ομοφοβικός, καθώς υποστήριζε τις δήθεν θεραπείες μεταστροφής ομοφυλόφιλων και τελούσε εξορκισμούς. Είχε συγκεντρώσει σφοδρές επικρίσεις όταν υποστήριξε την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Ο Novell αποποιήθηκε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο για «προσωπικούς λόγους» όπως είχε πει, και λίγες εβδομάδες αργότερο έγινε γνωστό πως είχε σχέση με την Caballol, συγγραφέα σατανικών erotica όπως το “The Hell of Gabriel’s Lust”, «Η Κόλαση της Λαγνείας του Γαβριήλ», βιβλίο με το οποίο απέκτησε μεγάλη φήμη. Την ίδια περίοδο, ο Novell φέρεται να είχε δηλώσει «ερωτεύτηκα και θέλω να κάνω τα πράγματα σωστά».

Η 38χρονη συγγραφέας και κλινική ψυχολόγος, σημειώνει στο βιογραφικό της στον εκδοτικό της οίκο πως είναι «μία δυναμική συγγραφέας που άφησε το αποτύπωμά της στον δύσκολο χώρο της λογοτεχνίας, ανατρέποντας τα ήθη». Τώρα ο Novell φέρεται να ψάχνει για δουλειά, ως αγρονόμος, στην Βαρκελώνη.

