Μαξ Φερστάπεν – νίκη: Τον συνεχάρη το αφεντικό της Mercedes

Μετά το τέλος του αγώνα-θρίλερ στο Άμπου Ντάμπι που έκρινε και την έκβαση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, ένα από τα πράγματα που προκάλεσαν αίσθηση ήταν τα συγχαρητήρια του Lewis Hamilton προς τον διάδοχό του, Max Verstappen. Ο Βρετανός συνεχάρη τον Ολλανδό και η αγκαλιά τους, μετά από όλα όσα είχαν προηγηθεί, ήταν το καλύτερο δυνατό μήνυμα μετά από ένα… συζητήσιμο κλείσιμο της σεζόν. Απών από όλα όσα έδειξαν οι κάμερες μετά το πέρας του αγώνα των Εμιράτων, ήταν ο διευθυντής της ομάδας της Mercedes, o Toto Wolff. Νωρίτερα ήταν έξαλλος με το πως η FIA είχε διαχειριστεί τους τελευταίους γύρους του αγώνα και ως γνωστόν, η ομάδα του είχε περάσει στην αντεπίθεση κάνοντας δύο ενστάσεις (που στην πορεία αμφότερες απορρίφθηκαν).

Έμεινε λοιπόν η αίσθηση στο κοινό πως δεν… χώνεψε την ήττα, πράγμα που δεν ισχύει. Και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Verstappen που σε τηλεοπτική συνέντευξη ανέφερε τη μεταξύ τους επικοινωνία. «Μου έστειλε μήνυμα, μου έλεγε συγχαρητήρια για τη φετινή χρονιά και πως άξιζα τον τίτλο», ήταν το σχόλιο του οδηγού της Red Bull στο βρετανικό Sky.Κάπως έτσι, κλείνει η σεζόν, με τους μεγάλους μονομάχους να θάβουν τα τσεκούρια του πολέμου. Μέχρι τον Μάρτιο.

