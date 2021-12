Συναγερμός στο Λονδίνο: Άνδρας προσπάθησε να μπει με αυτοκίνητο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/12) στο Λονδίνο καθώς ένας άνδρας συνελήφθη αφού προσπάθησε να μπει με αυτοκίνητο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, μέσω της κεντρικής πύλης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη «The Sun», ο άνδρας εθεάθη με μια μπλε Jaguar κοντά στην κεντρική πύλη του κτιρίου και εικόνες δείχνουν να φορά γκρι φόρμα και γκρι μπλουζάκι, ενώ είναι περικυκλωμένος από αστυνομικούς καθώς στέκεται δίπλα στο μπλε όχημα.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είπε: «Το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Δεκεμβρίου, ένα όχημα επιχείρησε να εισέλθει στο Carriage Gates, στο Παλάτι του Γουέστμινστερ. Ένας άνδρας μέσα στο όχημα συνελήφθη. Δεν υπήρξαν υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό περιστατικό».

Man arrested at Houses of Parliament after 'trying to drive through main gate' https://t.co/eSLoqIRYn8 pic.twitter.com/rXu8ozt7zl

— The Sun (@TheSun) December 14, 2021