Revenge porn – νόμος: Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση της σεξουλικής διαπόμπευσης

Σοκαρισμένη και τρομαγμένη είναι η γυναίκα που κατήγγειλε τον παρουσιαστή του «Ράδιο Αρβύλα», Στάθη Παναγιωτόπουλο, για εκδικητικό πορνό. Η 30χρονη προέβη σε δηλώσεις, δηλώνοντας σοκαρισμένη και με τη δημοσιότητα που πήρε τη θέμα, περιγράφοντας την όλη διαδικασία ως ψυχοφθόρα. Η γυναίκα-θύμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου, βίωνε αρκετά δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια καθώς ο γνωστός παρουσιαστής συνέχιζε, σύμφωνα με την καταγγελία και τη μήνυση που έχει υποβάλλει να ανεβάζει προσωπικές στιγμές της μαζί με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο στο διαδίκτυο. Η καταγγέλλουσα μίλησε τόσο στο Star όσο και στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.

«Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας μου, είδα στο Twitter και σε κάποια site ότι έκαναν λόγο για εκδικητική πορνογραφία και θα ήθελα να πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν το έκανε δηλαδή αφότου χωρίσαμε αλλά κατά τη διάρκεια της σχέσης μας» δήλωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

«Φαίνεται σαν να είχε ροπή σε αυτό γιατί από τις 20 ημέρες της γνωριμίας μας, αμέσως ανέβηκε το πρώτο βίντεο και κάποιες φωτογραφίες και δεν το έκανε μόνο σε εμένα. Είχε ένα κανάλι για δέκα χρόνια περίπου και εκεί υπήρχαν οκτώ βίντεο και πολλές φωτογραφίες και άλλων γυναικών. Εγώ όταν μπήκα είδα πολύ υλικό, σε δυο κανάλια, σε δυο ιστοσελίδες τέτοιου περιεχομένου. Είχε και ένα μπλογκ το οποίο έχει και μέχρι σήμερα, δεν το έχει κατεβάσει δεν ξέρω γιατί» σημείωσε.

Όπως είπε, εκείνη την ειδοποίησε μια φίλη της, η οποία την αναγνώρισε σε ένα από αυτά τα βίντεο του παρουσιαστή του Ράδιο Αρβύλα. «Έγινε μήνυση, δεν τη πήρα ποτέ πίσω, απλά στην ουσία ο ίδιος με προσέγγισε για να τα βρούμε εξωδικαστικά λέγοντάς μου ότι μετάνιωσε, αλλά δεν απέσυρα ποτέ τη μήνυση. Είναι από το 2019 η μήνυσή μου. Απλά λόγω κορωνοϊού καθυστέρησε η υπόθεση και πήρε αναβολή για Φεβρουάριο, γιατί ο ίδιος δήλωνε ασθένεια, ενώ τον είχα δει στο νησί να κυκλοφορεί κανονικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η άτυχη γυναίκα που βιώνει τα τελευταία χρόνια έναν απίστευτο εφιάλτη.

«Προφανώς κατάλαβα ότι είναι ο συγκεκριμένος, γιατί ήταν ο μόνος κάτοχος του συγκεκριμένου υλικού και επίσης από κάποια σημεία φαίνεται εμφανέστατα και το σπίτι του και αυτό μου έκανε εντύπωση, πώς δηλαδή το έκανε τόσο απροκάλυπτα. Με κατατόπισαν αρχικά, έκανα τη μήνυση και όλο αυτό κράτησε περίπου έναν μήνα μέχρι να μαζέψω τις αποδείξεις και τα αντίστοιχα λινκ» ανέφερε ακόμη. «Αυτός ανέβασε τρία βίντεο αρχικά και αυτά αναπαρήχθησαν μέχρι και στο εξωτερικό.

Το πρώτο βίντεο ανέβηκε το 2016 ενώ είχαμε σχέση, απλώς εγώ δεν το είχα αντιληφθεί μέχρι να μου το πει η φίλη μου. Όταν έκανα τη μήνυση διέφυγε του αυτοφώρου, δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκε; Γιατί ενώ είχα κάνει τη μήνυση, ανέβηκε και τέταρτο βίντεο με μένα… Ακόμη και τώρα υπάρχουν, γιατί τα αναπαράγουν άλλοι χρήστες. Όταν τον γνώρισα ήμουν 24 χρόνων, είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει και αυτή τη στιγμή δεν επιθυμώ παραπάνω δημοσιότητα. Είναι ψυχοφθόρο», κατέληξε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος χθες δήλωσε δημόσια συγνώμη για τις πράξεις του και τα όσα έκανε σε βάρος της πρώην συντρόφου του ακόμη και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. «Έκανα μια απαράδεκτη πράξη, εις βάρος ενός ανθρώπου που δεν με είχε βλάψει. Έκανα την πράξη αυτή υπό την επήρεια κακής συγκυρίας στη ζωή μου, χωρίς καμία πρόθεση να βλάψω, να προσβάλλω ή να ζημιώσω κανέναν. Ήταν μια τεράστια απερισκεψία, η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ και αντιμετωπίζω τις συνέπειες. Το μετάνιωσα πικρά και ειλικρινά, μάλιστα δεν περνάει ούτε μια μέρα έως και σήμερα που να μην το μετανιώνω.

Ζήτησα συγγνώμη από το εν λόγω πρόσωπο και επανόρθωσα εμπράκτως χωρίς να θεωρώ ότι η μεταμέλειά μου εκμηδενίζει την απαξία της πράξης μου. Τώρα ζητώ συγγνώμη και δημοσίως. Επίσης, ζητώ συγγνώμη από τους φίλους-συναδέλφους μου στην εκπομπή που συμπαρουσιάζω, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το ατόπημά μου αυτό, και τους έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Στο εξής απέχω από την εκπομπή θέλοντας να τους απαλλάξω από αυτή τη δύσκολη θέση. Μεταμελήθηκα ειλικρινά, και δεν μπορώ παρά να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου από το πρόσωπο που προσέβαλα».

Σημειώνεται πάντως ότι μετά την αρχική καταγγελία της 30χρονης κοπέλας για το «revenge porn» και τον σάλο που προκλήθηκε στα social media ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Αρχικά, η νεαρή τραγουδίστρια Chrysa δημοσιοποίησε περιστατικό με τον γνωστό τηλεπαρουσιαστή, το οποίο συνέβη όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η τραγουδίστρια Chrysa, η κοπέλα συναντήθηκε με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο σε μπαρ, όταν ήταν ανήλικη. Τότε, σύμφωνα με την ίδια, ο γνωστός παρουσιαστής είχε κάνει χυδαία σχόλια, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για την ηλικία της, καθώς δεν μπορούσαν να «περάσουν καλά».

Xθες το πρωί ήρθε στη δημοσιότητα και τρίτη καταγγελία, με μια κοπέλα να καταγγέλλει επωνύμως με ανάρτησή της στο Facebook τον Στάθη Παναγιωτόπουλο για σεξουαλική παρενόχληση. «Κοιμάμαι και ξυπνάω με ραδιόφωνο και συγκεκριμένα imagine. Παίρνω τηλέφωνο μια μέρα, σαν 15χρονη ακροάτρια, στην εκπομπή του Στάθη Παναγιωτόπουλου, για να ζητήσω ένα τραγούδι και να πω δυο κουβέντες με τον παραγωγό που άκουγα σαν έφηβη. Μου λέει ο παραγωγός εκτός αέρα πού είναι ο σταθμός για να πάμε με την παρέα μου, να δούμε πώς γίνεται η εκπομπή στο ραδιόφωνο.

Ο Στάθης είχε εκπομπή 13:00-15:00 και οι υπόλοιποι της αρβύλας 15:00-17:00. Προκειμένου να τους δούμε όλους πήγαμε γύρω στις 14:30. Καθώς ήμασταν μες στο στούντιο για την εκπομπή με την παρέα μου μού λέει ο Στάθης “θα φύγω, έλα να με χαιρετήσεις”. Μια και μου έκανε το “ορίστε” να πάμε στο σταθμό να δούμε τους ανθρώπους που ακούγαμε στο ραδιόφωνο, ήταν φυσικό να τον χαιρετήσω και να του πω ευχαριστώ. Κλείσαμε την πόρτα στον όροφο και κατεβήκαμε τα σκαλιά για να φύγει. Του λέω καλό μεσημέρι. Μου λέει “φιλί;”. Τον φιλάω στο μάγουλο φιλικά και του λέω ξανά “καλό μεσημέρι”. Μου λέει “δεν εννοούσα αυτό, φιλί;” .Του λέω “δεν ξέρω τι εννοείς, καλό μεσημέρι” και γυρνάω να ανέβω τις σκάλες και να πάω πάνω στο στούντιο, που είναι οι φίλοι μου. Μου δίνει μια στον κώλο και μου λέει “δεν πειράζει”.

Ήμουν 15 χρονών. Το ήξερε. Με αυτή την ευκολία με παρενόχλησε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί δε θα μιλούσα. Και όντως δε μίλησα, το είπα σαν μυστικό, λες και έφερα την ευθύνη του, σε δυο φίλες μου.

Σήμερα καμία μόνη».

Στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου αναφέρθηκαν ξανά οι «Ράδιο Αρβύλα» στη χθεσινή εκπομπή. Ειδικότερα, ο Αντώνης Κανάκης άρχισε την εκπομπή αναφέροντας πως τρεις φορές, μαζί με αυτή, έχουν βρεθεί σε θέση που δεν μπορούν να κάνουν εκπομπή. «Η μία ήταν στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και η άλλη στη Marfin». «Ξυπνήσαμε σήμερα προσπαθώντας να καταλάβουμε πως είναι κάτι που ζούμε και είναι πραγματικότητα» σημείωσε ο Αντώνης Κανάκης, εξηγώντας τον λόγο που αποφάσισαν να βγουν στον αέρα.

Όπως είπε: «Βγήκαμε απόψε γιατί δεν θεωρούμε ότι συμβαίνει όλο αυτό και εμείς να μην είμαστε εδώ. Δεν γίνεται άμεσα να σε αφορά κάτι και εσύ να είσαι αλλού. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ακούσει πολλά, αλλά ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία να απαντήσουμε. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε». «Η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει σχέση με το Ράδιο Αρβύλα, γιατί δεν είναι σατιρική εκπομπή σήμερα. Η λέξη ”σοκ” περιγράφει αυτό που ζούμε. Είμαστε εξοργισμένοι», είπε ο Αντώνης Κανάκης. Πρόσθεσε ότι «δεν θέλει να φτάσουν και στο άλλο άκρο και να το ξεχειλώσουν και να γίνουν μέρος του μιντιακού πάρτι που έχει ήδη ξεκινήσει».

«Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είναι αστείο ή φάρσα, το σοκ είναι μεγαλύτερο. Με χαρά διαπίστωσα ότι κάποιοι μίλησαν για την ουσία αυτού του θέματος. Το θύμα αυτής της ιστορίας είναι η κοπέλα αυτή, όχι εμείς και αν θα συνεχιστεί η εκπομπή», συμπλήρωσε ο Αντώνης Κανάκης, ενώ αναφερόμενος σε αυτό που έκανε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, δήλωσε πως «είναι χυδαίο όταν κάποιος παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στα προσωπικά σου. Δεν ξέραμε αυτή την κοπέλα, τώρα μαθαίνουμε». «Την άκουσα να λέει ότι νιώθει άσχημα. Δεν έχεις κανέναν λόγο να νιώθεις άσχημα. Μπράβο σου που κινήθηκες νομικά. Είμαστε εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, το έχουμε και εμείς σαν ανάγκη. Θα ήθελα να μας έχεις βρει και να μας έχει πει τι έχει συμβεί. Όλο αυτό ας γίνει μια αφορμή για να γίνει μια συζήτηση και να μην βρεθεί κανείς σε παρόμοια θέση γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση», προσέθεσε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Αντώνης Κανάκης επανέλαβε πως οι «Ράδιο Αρβύλα» δεν ήξεραν κάτι για την υπόθεση. «Αν υπάρχει κάτι που δεν διαπραγματευόμαστε, είναι ότι τηρούμε τον λόγο μας. Προσπερνάμε συγκεκριμένους δημοσιογράφους συγκεκριμένων καναλιών. Όλα αυτά τα χρόνια δεν γνωριζόμαστε; Είμαστε συγκλονισμένοι… Δεν αρκεί ότι και ο ίδιος και η κοπέλα είπε ότι δεν γνωρίζαμε. Πιστεύουν ότι είμαστε τόσο ανόητοι, τόσο ηθοποιοί, τόσο υποκριτές; Και αν υπάρχει έστω και ένας, μάλλον δεν είναι γονιός. Όταν είσαι γονιός και ακούς κάτι τέτοιο, σκέφτεσαι αμέσως τι θα έκανες για να το αντιμετωπίσεις. Είναι δυνατόν να ξέραμε ότι το έχει κάνει αυτό;».

Γεννήθηκε στις 4 Mαρτίου 1963 στα Γιάννενα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο AΠΘ και, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, τα καλοκαίρια δούλευε σε ένα εργοστάσιο, όπου έσπαγε αβγά. Tο 1982 συνέγραψε βιβλία με θέμα μουσικά συγκροτήματα, ενώ το 1983 άρχισε να γράφει στο περιοδικό «Ποπ + Pοκ» και αργότερα σε άλλα μουσικά περιοδικά. Tο 1986 έκανε για πρώτη φορά εκπομπές στο ραδιόφωνο και συνέχισε ως το 2013. Tο 1988 έκανε για πρώτη φορά τηλεοπτική εκπομπή και από τότε είχε την επιμέλεια και παρουσίαση σε εκπομπές όπως «Mεταλλουργείο», «Pαντάρ», «Jammin’», «Tarazza», «Νηστικό Αρκούδι», «Ράδιο Αρβύλα» και «Βινύλιο».Επίσης, έχει συμμετάσχει με μικρούς ρόλους σε 6-7 ταινίες και σε μια θεατρική παράσταση.

Οι εξηγήσεις του Αντώνη Κανάκη στη σημερινή εκπομπή, φαίνεται να μην έπεισαν κάποιους στα social media, με χρήστες να κρίνουν τόσο τον Στάθη Παναγιωτόπουλο όσο και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής του ΑΝΤ1.

