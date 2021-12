Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου φωτιά: Συναγερμός στο Χονγκ Κονγκ

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό πολυκατάστημα και είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τουλάχιστον 160 άτομα στο εσωτερικό του. Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ενώ οι εγκλωβισμένοι ξεπερνούν τους 160 οι οποίοι και αναμένουν τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας προκειμένου να βγουν από το κτήριο με ασφάλεια. Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο σε χώρο όπου γίνονται εργασίες ανάπλασης.

FIRE broke out in Hong Kong's shopping center, dozens appear to be trapped inside. More to follow. pic.twitter.com/DHEsE6z6zr

Dozens seen TRAPPED on a roof awaiting rescue following blaze at Hong Kong trade center. At least one person was hospitalized with smoke inhalation, local media quotes police.

