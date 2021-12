Μπεν Άφλεκ αλκοολικός: Ο ηθοποιός κατηγόρησε την πρώην του για τον εθισμό του

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις του Μπεν Άφλεκ πως θα έπινε ακόμη, εάν συνέχιζε να είναι παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ και πως ένιωθε «παγιδευμένος» στο γάμο τους. Ο 49χρονος ηθοποιός έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Howard Show την Τρίτη και μάλιστα ανέφερε συγκεκριμένα πως «μάλλον θα έπινα ακόμη» εάν δεν χώριζε με την Γκάρνερ το 2015.

Ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του, είπε στον παρουσιαστή: «Ένα μέρος του γιατί άρχισα να πίνω ήταν επειδή ένιωθα παγιδευμένος. Έλεγα: ‘Δεν μπορώ να φύγω εξαιτίας των παιδιών μου, αλλά δεν είμαι χαρούμενος, τι να κάνω;’. Και αυτό που έκανα ήταν να πίνω ένα μπουκάλι ουίσκι και να αποκοιμιέμαι στον καναπέ, κάτι που αποδείχτηκε πως δεν ήταν η λύση».

Τα σχόλιά του αυτά προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να τον κατηγορούν πως προσπάθησε να «ρίξει το φταίξιμο» για το πρόβλημά του με το αλκοόλ στην Τζένιφερ Γκάρνερ – την οποία μάλιστα, είχαν καταγράψει οι παπαράτσι να τον μεταφέρει στην κλινική απεξάρτησης το 2018, τρία χρόνια μετά το χωρισμό τους. «Κατηγορείς την πρώην γυναίκα σου για το πρόβλημά σου με το αλκοόλ; Ήσουν μεθυσμένος ακόμη και πριν την παντρευτείς» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter. «Το να μιλάς άσχημα για την μητέρα των παιδιών σου, σε μεγάλο βαθμό σε κάνει απαίσιο πατέρα και μαλ@@@» συνέχισε ο χρήστης, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που ζήτησαν από τον Μπεν Άφλεκ να αναλάβει την «ευθύνη» των πράξεών του. Ένας άλλος δυσαρεστημένος θαυμαστής έγραψε: «Μπεν Άφλεκ ακούγεται σαν να κατηγορείς την πρώην σύζυγό σου για τον αλκοολισμό σου. Σκουπίδι!».

Υπενθυμίζεται πως ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ χώρισαν επίσημα τον Ιούνιο του 2015, μόλις μία ημέρα μετά την επέτειο των 10 χρόνων γάμου. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν τρία παιδιά, την 15χρονη σήμερα Βάιολετ, την 12χρονη Σεραφίνα και τον 9χρονο Σάμιουελ. Στη συνέντευξή του ο Μπεν Άφλεκ είπε πως η απόφασή τους να χωρίσουν ήρθε μετά από πολύ σκέψη αναφορικά με τα παιδιά τους και τον αντίκτυπο που θα είχε σε αυτά, λέγοντας πως δεν ήθελαν ο δικός τους προβληματικός γάμος είναι το πρότυπο που θα είχαν αυτά.

Τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η Γκάρνερ εθεάθη να τον μεταφέρει σε κέντρο απεξάρτησης για τρίτη φορά, με τις εικόνες να τον δείχνουν σε άθλια κατάσταση στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το TMZ, η Τζένιφερ Γκάρνερ παρενέβη και παρακάλεσε τον πρώην σύζυγό της να ζητήσει βοήθεια για τον αλκοολισμό του. Η προχθεσινή του όμως συνέντευξη δεν πολϋάρεσε στο κοινό με πολλούς να τον κατηγορούν για μετατόπιση της ευθύνης, αλλά και να τον επιπλήττουν που κατηγόρησε την Γκάρνερ δημόσια.

This asshat #BenAffleck blames ex wife for drinking addiction. Yet here she is three years after their divorce bringing him to rehab for his third stint. But not before stopping and getting a cheeseburger first. 😂 douche bag! https://t.co/luGSrhlcPf pic.twitter.com/ChLlix9ASr

— Eric Holstein (@SpeckleShmeckle) December 15, 2021