Ρότζερ Φέντερερ – ATP: Αγαπημένος τενίστας για 19η συνεχόμενη χρονιά

Ο Ρότζερ Φέντερερ αναδείχθηκε από τους φίλους του τένις αγαπημένος τενίστας του ATP Tour για 19η σερί σεζόν! Ο 40χρονος Ελβετός μπορεί να έπαιξε μόλις σε πέντε διοργανώσεις μέσα στο 2021, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να προσθέσει ακόμη μια διάκριση στο ενεργητικό του, μιας και η ΑΤΡ ανακοίνωσε πως είναι και επίσημα ο «Fans’ Favourite Player» της χρονιάς. Ο Φέντερερ, ο οποίος έγινε 40 ετών τον περασμένο Αύγουστο, πραγματοποίησε την επιστροφή του στο tour τον Μάρτιο, μετά τις δύο επεμβάσεις που έκανε στο γόνατο το 2020.

Έπαιξε σε 5 συνολικά τουρνουά, εστιάζοντας στη σεζόν του γρασιδιού και κάνοντας μια πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Wimbledon. Δεν αγωνίστηκε όμως ξανά, αποκαλύπτοντας πως δεν είχε αναρρώσει πλήρως και θα χρειαστεί να κάνει ένα νέο διάλειμμα από την αγωνιστική δράση. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει, έχοντας αποκλείσει ήδη την Αυστραλία. Υπενθυμίζεται ότι ο παγκοσμίου φήμης τενίστας βρίσκεται στην κορυφή ακόμη μίας λίστας, αυτής με τους κορυφαίους ακριβοπληρωμένους αθλητές του τένις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Forbes μέσα στο 2021 ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε 90,6 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από διαφημίσεις.

Roger Federer wins 19th consecutive Fans' Favourite award 🏆

Easy to get lost when the Tennis is so good…:) #Legend ♥️ pic.twitter.com/eszcWMVsO2

