Chris Noth – βιασμοί: Ο «Mr. Big» κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση

Φαίνεται πως ο Chris Noth δεν είναι αυτός που νομίζαμε. Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του And Just Like That, δημοσίευμα του Hollywood Reporter αναφέρει ότι ο ηθοποιός που υποδύεται τον Mr. Big έχει κατηγορηθεί δύο φορές για σεξουαλική κακοποίηση. Δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι ο 67χρονος τους επιτέθηκε σεξουαλικά, όταν τις οδήγησε σε ιδιωτικά μέρη και τις βίασε – το πρώτο περιστατικό συνέβη το 2004 και το δεύτερο το 2015.

Ο Noth φέρεται να ήταν τόσο βίαιος με το ένα από τα θύματά του, που προκάλεσε αιμορραγία. Η γυναίκα εκείνη χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Η δεύτερη, δήλωσε ότι ένιωσε «απόλυτα βιασμένη» αλλά δεν κατήγγειλε την κακοποίησή της καθώς εκείνος της άφησε ένα μήνυμα και προσπάθησε να περιορίσει το μέγεθος της πράξης του. Ο ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά και τις δύο κατηγορίες. Το πρώτο θύμα του, που σύμφωνα με το Hollywood Reporter ονομάζεται Zoe, δηλώνει ότι αποφάσισε να μιλήσει εξαιτίας δημοσιότητας του spinoff του Sex and the City.

Tης έκαναν ράμματα και την επισκέφθηκαν δύο αστυνομικοί

Η Zoe υποστηρίζει ότι ήταν 22 ετών όταν γνώρισε τον 49χρονο Noth. Εργαζόταν τότε ως βοηθός σε πρακτορείο ταλέντων, το 2004. Ο Noth βρήκε τον αριθμό της και άρχισε να τη φλερτάρει. Ο τότε διευθυντής της, δήλωσε ότι «τον είχαμε σαν Θεό» – το SATC βρισκόταν στην κορυφή, άλλωστε. Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, όπως ισχυρίζεται η Zoe, πήγε με τη φίλη της για μπάνιο στην πισίνα του ηθοποιού. Το καλό κλίμα άλλαξε, όταν αυτός της ζήτησε να του πάει ένα βιβλίο στον επάνω όροφο. Όταν ανέβηκε, άρχισε να τη φιλάει. Προσπάθησε να του ξεφύγει και να τον σπρώξει μακριά, αλλά εκείνος αφαίρεσε το εσώρουχό της και τη βίασε. Όταν το μαρτύριο τελείωσε, η Zoe κατάλαβε ότι η μπλούζα της ήταν γεμάτη αίματα. «Έφυγα από εκεί», είπε.

Η φίλη που τη συνόδευε, είναι σήμερα παιδοψυχολόγος στη Βοστόνη. Εξήγησε στο Hollywood Reporter ότι την πήγε στο νοσοκομείο εκείνη την ημέρα. «Δε μιλούσε. Δε με κοιτούσε στα μάτια. Όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο, άρχισα να την πιέζω: “Πρέπει να μου πεις τι έγινε. Κάτι κακό συμβαίνει”. Δε θυμάμαι τι απάντησε, αλλά είπα “σε πηγαίνω στο νοσοκομείο”». Εκεί, της έκαναν ράμματα και την επισκέφθηκαν δύο αστυνομικοί, ρωτώντας ποιος της το έκανε αυτό. Αλλά δεν έδινε το όνομα του βιαστή της. Φοβόταν ότι δε θα την πίστευαν, πως θα έχανε τη δουλειά της. Θα ρίσκαρε τα πάντα αν έκανε δημόσια καταγγελία. Και το νοσοκομείο δεν έχει κρατήσει τα αρχεία ενός περιστατικού έλαβε χώρα πριν από 17 χρόνια, επομένως τώρα είναι ο λόγος της ενάντια στον δικό του.

«Κολακεύτηκα. Ήξερα πως ήταν παντρεμένος και ντρέπομαι που το παραδέχομαι»

Ο πρώην διευθυντής της είπε ότι η Zoe του τηλεφώνησε εκείνη την ημέρα και του μίλησε για την επίθεση – η ίδια, δεν το θυμάται. «Ήταν χάλια, σε σοκ. Κι εγώ ήμουν κατάπληκτος», δήλωσε. Αλλά η Zoe του ζήτησε να μην το πει πουθενά. «Ήμουν 25 τότε. Ήταν πολύ και για εμένα. Δεν ήξερα τι να κάνω», συνέχισε. Και το κράτησε κρυφό. Δύο χρόνια μετά τον βιασμό της, μην μπορώντας να ξεπεράσει το τραύμα, η Zoe ζήτησε βοήθεια από το Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσης Βιασμού του UCLA. «Το είχα θάψει μέσα μου όσο μπορούσα, και δεν ήμουν τόσο καλά οπότε πήγα, τελικά, στο κέντρο που μου είχαν συστήσει από το νοσοκομείο».

Η ψυχική της κατάσταση βελτιώθηκε, όμως όλα επανήλθαν στην επιφάνεια τώρα που όλοι μιλάμε για τον Noth, τον Big, την Carrie που δεν κάλεσε ασθενοφόρο. Ο κακοποιητής της βρίσκεται στο επίκεντρο κι εκείνη ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει. Μία ακόμη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τo Hollywood Reporter λέγεται Lily, τον γνώρισε όταν ήταν 25 ετών. Εκείνος, ήταν παντρεμένος με την Tara Wilson. «Μου την έπεφτε, σίγουρα. Κολακεύτηκα. Ήξερα πως ήταν παντρεμένος και ντρέπομαι που το παραδέχομαι», εξήγησε.

«Έλεγα ότι είναι τρελό. Ο Mr. Big με καλεί για δείπνο»

«Έλεγα ότι είναι τρελό. Ο Mr. Big με καλεί για δείπνο». Και πήγε. Και όταν εκείνη έφτασε στο εστιατόριο, η κουζίνα είχε κλείσει, οπότε απλώς ήπιαν κρασί. Ο ηθοποιός μιλούσε για τη δουλειά του, για το ότι σκεφτόταν να μην παίξει στην τρίτη ταινία του SATC. Κάποια στιγμή, της ζήτησε να τον συνοδεύσει στο διαμέρισμά του στο Greenwich Village, προκειμένου να της δείξει τη συλλογή ουίσκι του. «Δεν ήμουν και τόσο ενεργή, σεξουαλικά, ούτε άγρια και τρελή. Σκέφτηκα ότι θα πίναμε ουίσκι και θα μιλούσαμε για την καριέρα του. Ακούγεται τόσο χαζό», είπε.

«Προσπάθησε να με φιλήσει. Τον ενθάρρυνα. Είναι μεγαλύτερος και φαίνεται μεγαλύτερος. Προσπαθούσε όλο και περισσότερο και θα έπρεπε να είχα πει όχι πιο έντονα και να είχα φύγει. Αλλά το επόμενο που συνέβη, είναι πως κατέβασε το παντελόνι του και στάθηκε μπροστά μου». Και τη βίασε. Όταν όλα τελείωσαν, πήγε στον μπάνιο και έβαλε τη φούστα της. «Ένιωθα απαίσια. Βιασμένη. Όλα μου τα όνειρα για τον σταρ που αγαπούσα εδώ και χρόνια, χάθηκαν». Της άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή εκείνο το βράδυ. «Πέρασα καλά», της είπε. «Και θα το εκτιμούσα αν δε μιλούσες στις φίλες σου για αυτό. Θα ήταν τέλειο, αν το κρατούσαμε μεταξύ μας». Έτσι και έγινε.

«Δεν κακοποίησα αυτές τις γυναίκες»

Στα μηνύματα που αντάλλαξαν τότε, μέσω κινητού, ο Noth της ζήτησε να ξαναβρεθούν, αλλά εκείνη τον απέφευγε. «Αν θέλεις να πιούμε κάτι μετά, δε χρειάζεται να πάμε σπίτι μου… αν και έχω το καλύτερο ουίσκι», της έγραψε κάποια στιγμή. «Έλα να πιούμε πριν φύγω από την πόλη. Αχ, μυστηριώδη γυναίκα… πού πήγες».

Ο Chris Noth δήλωσε στο Page Six ότι «οι κατηγορίες εναντίον μου, από άτομα που συνάντησα χρόνια, δεκαετίες πριν, είναι ψευδείς. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να είναι πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 μέρες- το όχι σημαίνει πάντα όχι – και αυτό είναι ένα όριο που δεν ξεπέρασα. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά γιατί βγαίνουν τώρα στο φως, αλλά ξέρω το εξής: Δεν κακοποίησα αυτές τις γυναίκες». Η Peloton, πάντως, διέγραψε τη διαφήμιση που έκαναν πρόσφατα, μετά τον θάνατo του Big στο And Just Like That. Το ίδιο και o Ryan Reynolds, η εταιρεία του οποίου, Maximum Effort, ανέλαβε την παραγωγή.