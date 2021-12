Επιβάτης χωρίς μάσκα: Τον κατέβασαν από το αεροπλάνο γιατί φορούσε στο πρόσωπο… στρινγκ

Ένας επιβάτης σε πτήση της United Airlines, που φορούσε ένα κόκκινο στρινγκ στο πρόσωπο, αντί για μάσκα, υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο πριν από την απογείωσή του από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντας. Ο 38χρονος άνδρας υποστήριξε στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι NBC2 ότι ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει τον “παραλογισμό” αυτού του κανόνα, αφού οι επιβάτες πρέπει να φορούν μάσκα μέσα στο αεροπλάνο για να προστατευθούν από την Covid-19, όμως επιτρέπεται να την βγάζουν για να τρώνε και να πίνουν. Ένα βίντεο που τράβηξε άλλος επιβάτης δείχνει το πλήρωμα να ενημερώνει τον 38χρονο ότι δεν μπορεί να παραμείνει εντός του αεροσκάφους εάν επιμένει να φοράει στο πρόσωπο το στρινγκ. Έπειτα από συζήτηση, ο άνδρας υποχωρεί και σηκώνεται από το κάθισμά του.

Στη συνέντευξή του στο NBC2 συνέκρινε τον εαυτό του με τη Ρόζα Παρκς, τη γυναίκα-σύμβολο του αγώνα των Αφροαμερικανών για ίσα πολιτικά δικαιώματα, η οποία το 1955 αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό άνδρα, αμφισβητώντας τους νόμους του φυλετικού διαχωρισμού εκείνης της εποχής. “Σε αυτή τη χώρα, η κάθε αλλαγή προκλήθηκε από συνηθισμένους ανθρώπους. Η Ρόζα Παρκς δεν ήταν διάσημη. Άλλαξε τον ρου της ιστορίας”, εξήγησε σοβαρά ο 38χρονος άνδρας.

“Ο πελάτης δεν τηρούσε τον ομοσπονδιακό κανονισμό περί χρήσης μάσκας και ευγνωμονούμε το πλήρωμά μας που αντιμετώπισε το πρόβλημα στο έδαφος, πριν από την απογείωση, αποτρέποντας μια πιθανή αναταραχή κατά τη διάρκεια της πτήσης”, ανέφερε η United Airlines σε μια ανακοίνωσή της προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8

— Channing Frampton (@Channing_TV) December 16, 2021