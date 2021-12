Φωτιά σε ψυχιατρείο – Οσάκα: Έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι

Ένα φρικτό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στην Ιαπωνία όταν ένας ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε ψυχιατρείο στην πόλη Οσάκα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους συνολικά 27 άνθρωποι. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην έρευνα που διενεργείται η Αστυνομία της Οσάκας πληροφορήθηκε από αυτόπτη μάρτυρα πως η υπόθεση αφορά εμπρησμό τον οποίο μάλιστα έκανε ένας ηλικιωμένος.

Η εφημερίδα Yomiuri, δε ανέφερε πως ο άνδρας αυτός μετέφερε σακούλα με εύφλεκτο υγρό μέσα στην κλινική που κατόπιν περιέχυσε κι έβαλε φωτιά.«Είκοσι επτά άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση καρδιοπνευμονικής ανακοπής», είπε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν αναφέρονται σε θανάτους που ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί επίσημα, από ιατρό ή ιατροδικαστικό. Ένα 28ο θύμα ανασύρθηκε τραυματισμένο. Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί επίσημα σε νοσοκομεία τρεις θάνατοι, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο MBS.

JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan – Kyodo pic.twitter.com/uEo7NUE8QK — BNO News (@BNONews) December 17, 2021

Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας

Η φωτιά εκδηλώθηκε «στις 10:18 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:18 ώρα Ελλάδας) στον τέταρτο όροφο οκταώροφου κτιρίου» όπου έχουν γραφεία και καταστήματα επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Διευκρίνισε πως η πυρκαγιά μπόρεσε να κατασβεστεί μέσα σε μισή ώρα αφού έφθασαν δυνάμεις της επιτόπου. Η κλινική είχε ανοίξει λίγη ώρα νωρίτερα, στις 10:00 (03:00). Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται δεκάδες πυροσβέστες επί τω έργω, στο εσωτερικό και μπροστά στο στενό κτίριο, ο κατεστραμμένος όροφος του οποίου διακρίνεται από το εξωτερικό, καθώς τα παράθυρά του είναι σπασμένα και μαυρισμένα από τον καπνό που συνεχίζει να υψώνεται από αυτόν κι από την οροφή.

Επιτόπου αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 70 οχήματα. Στο κέντρο της Οσάκας, το συγκεκριμένο κτίριο στεγάζει επίσης, μεταξύ άλλων, ινστιτούτο ομορφιάς, κατάστημα ρούχων και σχολή εκμάθησης αγγλικών, ανέφερε το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Νεαρή αυτόπτης μάρτυρας είπε στη δημόσια τηλεόραση πως είδε μια γυναίκα κρεμασμένη από παράθυρο, καθώς εκλιπαρούσε να τη βοηθήσουν. «Φώναζε ‘σας παρακαλώ, βοηθήστε με’ (…) Έμοιαζε να μην έχει δυνάμεις. Πιθανόν είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού», δήλωσε.

Japan: 27 feared dead as fire breaks out in commercial building in Osaka: 9 people died 18 people cardiopulmonary arrest Suspected of arson in Osaka Building fire. Nine people were confirmed dead in a fire that broke out in the psychosomatic medicine department of a building in pic.twitter.com/wIjBA5V6GR — worldnews24u (@worldnews24u) December 17, 2021

Ο δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο

«Έβγαινε πολύς μαύρος καπνός (…), ακόμα η οσμή είναι πολύ έντονη», είπε μεσήλικη, άλλη αυτόπτης μάρτυρας. Η Οσάκα, σημαντικός οικονομικός κόμβος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ιαπωνίας, μετά την πρωτεύουσα, το Τόκιο. Οι θανατηφόρες πυρκαγιές σε κτίρια είναι μάλλον σπάνιες στην Ιαπωνία, όπου εφαρμόζεται πολύ αυστηρός πολεοδομικός κανονισμός. Ενώ βίαια εγκλήματα καταγράφονται επίσης μάλλον σπάνια στο αρχιπέλαγος.Ωστόσο, πριν από έναν χρόνο ασκήθηκε σε άνδρα δίωξη για ανθρωποκτονίες κατά συρροή και από πρόθεση καθώς είναι ο κατηγορούμενος για τον εμπρησμό σε στούντιο ανιμέισον στο Κιότο τον Ιούλιο του 2019, όταν έχασαν τη ζωή τους 36 άνθρωποι. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο έγκλημα στην Ιαπωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Το 2008, ο εμπρησμός βιντεοκλάμπ στην Οσάκα είχε στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Ο δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο.