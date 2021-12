Survivor – Λάουρα Νάργες: “Μπροστά σε όσα πέρασα, το ριάλιτι ήταν παιχνιδάκι”

Survivor - Λάουρα Νάργες: Για τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή της και το Survivor μίλησε η εντυπωσιακή παίκτρια του Just the 2 of Us

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Λάουρα Νάργες και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Survivor και εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που πέρασε στο ριάλιτι επιβίωσης, αλλά και στην πραγματική της ζωή. Η εντυπωσιακή παίκτρια του J2US ανέφερε πως την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της την έζησε πριν από 6 περίπου χρόνια. «Για εμένα η πιο δύσκολη περίοδος ήταν πριν από 6 χρόνια, λίγο πριν μπω στο Survivor. Αυτή η περίοδος ήταν ένα μεγάλο μάθημα για εμένα. Ακόμη και το Survivor το αντιμετώπισα πολύ ψύχραιμα. Δεν κοιμόμουν σε καλύβα, αλλά κινδύνευσα να με πετάξουν έξω από το σπίτι μου, επειδή δεν είχα να πληρώσω το ενοίκιο. Το αίσθημα ότι δεν είχα να φάω το είχα ζήσει πριν πάω στο Survivor, γιατί υπήρχαν μήνες που έπρεπε τους βγάλω με ένα ευρώ την ημέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό ΟΚ! σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όταν έβλεπα τους συμπαίκτες μου να φρικάρουν από την πείνα και να γκρινιάζουν, αναρωτιόμουν γιατί το κάνουν, αφού αυτοί είναι ο κανόνες και το γνώριζαν από την αρχή. Πληρώνονται και έχουν από πάνω τους μία παραγωγή που φροντίζει να μην πάθουν τίποτα. Εμένα πραγματικά το Survivor μου φαινόταν αστείο μπροστά σε αυτά που είχα περάσει στη ζωή μου».