Don’t Look Up Μέριλ Στριπ – Ντι Κάπριο: Ένα δύσκολο γυμνό

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μία θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ όπως η Μέριλ Στριπ θα ήταν δυνατόν να ξεχάσει πώς είναι να παίζει. Και όμως. Κατά τη διάρκεια ενός έτους με lockdown για τον κορονοϊό, ανησυχίες για την πανδημία και εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον, ακόμη και η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ, δεν μπόρεσε προσωρινά να κάνει τη δουλειά της ενώ γύριζε τη νέα της κωμωδία «Don’t Look Up». Η 72χρονη σήμερα Στριπ, είπε στο Entertainment Weekly ότι «το βρήκε πολύ δύσκολο» να παραμείνει συγκεντρωμένη στα γυρίσματα.

«Δεν ένιωθα αστεία στο lockdown. Όταν έμπαινα για να γυρίσω τις σκηνές μου, έβγαινα από το αυτοκίνητο και δεν είχα μιλήσει σε κανέναν εδώ και τρεις εβδομάδες», είπε η ηθοποιός. «Θα πήγαινα στο γήπεδο στο Γουόρτσεστερ, θα έβαζα την περούκα, τα νύχια και το κοστούμι και θα έκανα μια ομιλία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Απλά το έχασα.

«Ξέχασα πώς να παίζω, ξέχασα με τι ασχολούμαι», συνέχισε η Μέριλ Στριπ. «Κάπως διαλύει την ανθρωπιά σου, το να απομονώνεσαι έτσι. Αλλά δόξα τω Θεώ είχαμε τον Τζόνα Χίλ που μας έκανε να γελάμε», ανέφερε. Ο Χιλ, 37 ετών, υποδύεται τον γιο της Στριπ και τον αρχηγό του προσωπικού του προέδρου και μίλησε επίσης στο EW για το χρόνο του εκτός πλατό και τη συνεργασία του με την Στριπ. «Διασκέδασα τόσο πολύ», είπε ο ηθοποιός του «21 Jump Street». «Μια φορά ήμασταν σε αυτό το Οβάλ Γραφείο ήταν τόσο ωραία, γιατί ήταν ένα σωρό άτομα που είτε γνωρίζω πολύ καλά ή/και σέβομαι βαθιά.

#DontLookUp has been nominated for 4 awards at the Golden Globes:

Best Motion Picture (Musical/Comedy)

Best Screenplay

Best Actor (Musical/Comedy) — Leonardo DiCaprio

Best Actress (Musical/Comedy) — Jennifer Lawrence pic.twitter.com/gXYuCLdVoS

— Don’t Look Up News (@DontLookUpNews) December 13, 2021