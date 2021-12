Κατάρρευση γέφυρας – Κίνα: Τραγωδία σε αυτοκινητόδρομο με νεκρούς

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο, έως τώρα, απολογισμός από κατάρρευση τμήματος γέφυρας σε λεωφόρο στην κεντρική επαρχία της Κίνας, Χουμπέι. Ένα τμήμα περίπου 500 μέτρων της γέφυρας, που στηριζόταν από σκυρόδεμα, κατέρρευσε και τα συντρίμμια έπεσαν πάνω σε λεωφόρο, η οποία βρίσκεται από κάτω. Η κατάρρευση μέρους της γέφυρας έγινε σε αυτοκινητόδρομο, με τρία φορτηγά να πέφτουν από τη γέφυρα και ένα ακόμα να συντρίβεται από τα χαλάσματα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV ενημέρωσε πως η τραγωδία έλαβε χώρα στις 09:36 το πρωί (ώρα Ελλάδος) και δεν έχουν διευκρινιστεί, ακόμα, τα αίτια. Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας δήλωσε το Σάββατο ότι έστειλε ειδικούς στο Χουμπέι για να βοηθήσουν στον απόηχο του δυστυχήματος. Το υπουργείο έδωσε εντολή στις τοπικές υπηρεσίες μεταφορών να ελέγξουν την κατάσταση και να πραγματοποιήσουν εργασίες έκτακτης ανάγκης διάσωσης. Οι τραυματίες νοσηλεύονται τώρα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη και διεξάγεται έρευνα.

https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1472399700837879808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1472399700837879808%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1193089%2Fkina-tragodia-me-tesseris-nekrous-apo-katarreusi-gefuras-se-autokinitodromo%2F

At least three people have been killed and several vehicles buried after a highway bridge suddenly overturned in central China's Hubei Province on Saturday. The cause of the accident is not yet known. pic.twitter.com/830NovSo8n

— SourceBeijing (@SourceBeijing) December 18, 2021