Αντετοκούνμπο – Μπακς: Μεταμόρφωση των Γιάννη και Μάθιους σε παλαιστές λίγο πριν το παιχνίδι

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γουέσλι Μάθιους και Ρόμπιν Λόπεζ τα ξημερώματα της Τετάρτης μεταμορφώθηκαν για λίγο σε παλαιστές του WWF, προτού βρεθούν αντίπαλοι στο παρκέ. Υπενθυμίζεται πως Γιάννης και Λόπεζ ήταν μαζί στους Μιλγουόκι Μπακς. Μάλιστα, συνήθιζαν πριν τους αγώνες να μιμούνται τους παλαιστές του WWF μαζί με τον Γουέσλι Μάθιους και αυτό τους είχε λείψει από τη στιγμή που ο Λόπεζ πήγε στους Ορλάντο Μάτζικ. Πριν τον αγώνα των Μπακς με τους Μάτζικ οι τρεις τους συναντήθηκαν και αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης να θυμηθούν τα παλιά και να το ρίξουν στο… wrestling.

Σε ρόλο θύματος ήταν ο σέντερ του Ορλάντο με τους παίκτες των Μπακς να τον… σφυροκοπούν ανελέητα και να μην τον αφήνουν να σηκωθεί από το παρκέ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ρόμπιν Λόπεζ είχαν πολύ καλές σχέσεις όταν ήταν συμπαίκτες στους Μιλγουόκι Μπακς και φαίνεται πως οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές και ως αντίπαλοι. Η θεατρική τους πάλη έλαβε τέλος με τους τρεις να αγκαλιάζονται και τον κόσμο να τους αποθεώνει.

A wrestling match broke out at the @Bucks and @OrlandoMagic game during warm-ups 😂

Ο Έλληνας σταρ με 36 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ είχε και 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη. Ο «Greek Freak» κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού οι 29 πόντοι του στο δεύτερο ημίχρονο είναι και η κορυφαία στο ΝΒΑ για ματς Χριστουγέννων τα τελευταία 25 χρόνια. Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου τον αποθέωσε ο Τζρου Χόλιντεϊ, ανέβασε φωτογραφία στα social media με την εντυπωσιακή φάση και το πόστερ πάνω στον Μάρκους Σμαρτ, γράφοντας: «Σπουδαίο που επέστρεψα στη δράση με τους συμπαίκτες μου και πήραμε την νίκη».

Great to be back out there with my teammates and get the win #MerryChristmas 🎅🏾🎄🎁 pic.twitter.com/5LEBIJfL7b

Giannis Antetokounmpo scored 29 points in the 2nd half against the Celtics, the most in any half on Christmas Day over the last 25 years.

The Bucks trailed by 19 points, marking the largest comeback win on Christmas Day over the last 25 years.

— Matt Williams (@StatsWilliams) December 25, 2021