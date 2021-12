Τζόκοβιτς – ATP Cup: Αποσύρεται από το τουρνουά τένις στο Σίδνεϊ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη αποχώρησε από την ομάδα της Σερβίας για το ATP Cup στο Σίδνεϊ, όπως δήλωσαν σήμερα οι διοργανωτές. «Η ομάδα της Σερβίας θα ηγείται πλέον από τον νούμερο 33 του κόσμου Ντούσαν Λάγιοβιτς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Υπήρξαν έντονες εικασίες σχετικά με τη συμμετοχή του Τζόκοβιτς στη διοργάνωση και στο Australian Open, που ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου, με τον 34χρονο, ο οποίος είναι αντίθετος με τους εμβολιασμούς, να αρνείται επανειλημμένα να πει εάν έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19. Οι διοργανωτές του Australian Open έχουν ορίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονoϊού ή να έχουν ιατρική εξαίρεση από μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών.

#UPDATE Novak Djokovic has pulled out of the ATP Cup in Sydney, organisers said on Wednesday, heightening doubts about his vaccination status and whether he will defend his Australian Open titlehttps://t.co/wP65gMEtVd#AFPSports

— AFP News Agency (@AFP) December 29, 2021