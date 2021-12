Διαπόμπευση στην Κίνα: Εικόνες σοκ με άντρες που παραβίασαν τα μέτρα

Στιγμιότυπα από διαπόμπευση σε περιοχή στη Νότια Κίνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις. Οι τέσσερις άνδρες εξαναγκάστηκαν να βαδίσουν σε δρόμους της πόλης Jingxi συνοδεία αστυνομικών, φορώντας στολές και φέροντας πλακάτ με τα ονόματά τους και τις φωτογραφίες τους. Μερικοί άνθρωποι διακρίνονται να παρακολουθούν το γεγονός. Όπως αναφέρει το BBC και οι τέσσερις κατηγορούνται για λαθραία μεταφορά ανθρώπων στα σύνορα της Κίνας, τα οποία είναι ερμητικά κλειστά λόγω του κορονοϊού.

Η διαπόμπευση προκάλεσε μικτές αντιδράσεις στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Τα κρατικά Beijing News ανέφεραν ότι «το μέτρο παραβιάζει σοβαρά το πνεύμα του κράτους δικαίου και δεν μπορεί να επιτραπεί να επαναληφθεί». Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Jingxi και η τοπική κυβέρνηση υπερασπίστηκαν ωστόσο τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι ήταν μια «πειθαρχική προειδοποιητική δραστηριότητα» και ότι δεν ήταν καθόλου απαράδεκτη. Η «παρέλαση της ντροπής» προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, όπου ένα hashtag γι ‘αυτό ήταν το κορυφαίο θέμα της τάσης.

Four Chinese people who violated public health measures were publicly humiliated and forced to parade in the streets of Jingxi while handcuffed with a sign of their name and photo displayed on their chest. pic.twitter.com/AFMqlCAWvw

