Don’t Look Up – Μέριλ Στριπ: Η γυμνή σκηνή που… σόκαρε το κοινό

Οι θεατές της νέας ταινίας του Netflix «Don’t Look Up» έμειναν με το στόμα ανοιχτό βλέποντας την Μέριλ Στριπ σε μια «γυμνή» σκηνή. Η διάσημη ηθοποιός υποδύεται τον ρόλο της προέδρου των ΗΠΑ Τζάνι Ορλίν και στην τελευταία σκηνή της ταινίας «Don’t Look Up», ο χαρακτήρας τον οποίο υποδύεται φαίνεται γυμνός από πίσω. Η πολυσυζητημένη αυτή «γυμνή» σκηνή – την οποία υποδύεται φυσικά κάποια άλλη γυναίκα και όχι η ίδια η Μέριλ Στριπ – έγινε θέμα συζήτησης, όταν ο σκηνοθέτης της ταινίας αποκάλυψε πως ο συμπρωταγωνιστής της Λεονάρντο ντι Κάπριο αντέδρασε γιατί θεωρεί την ηθοποιό ως «βασίλισσα του κινηματογράφου».

Η Μέριλ Στριπ υποδύεται μια πολιτικό η οποία θυμίζει πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία, η οποία επικεντρώνεται γύρω από επιστήμονες που προσπαθούν άκαρπα να πείσουν τους πολίτες πως ο κόσμος θα καταστραφεί λόγω ενός κομήτη. Στην τελευταία λοιπόν σκηνή φαίνεται η πρόεδρος των ΗΠΑ να περπατά χωρίς ρούχα σε ένα παραμυθένιο μέρος. Ο σκηνοθέτης της ταινίας αποκάλυψε πως στη σκηνή αυτή δεν ήταν η Μέριλ Στριπ αλλά μία άλλη γυναίκα.

Meryl Streep’s “nude” scene, complete with “tramp stamp”, in Netflix’s “Don’t Look Up” stuns viewers due to her “movie star royalty status”. Spoiler: It was a body double. pic.twitter.com/uZ438FvESQ

