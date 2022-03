Πόλεμος στην Ουκρανία: Το μήνυμα της Κομανέτσι

«Μόνη στο γυμναστήριο, χορογραφώ τις σκέψεις μου». Με αυτή την σύντομη λεζάντα και μία καρδιά να την συνοδεύει η θρυλική Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Νάντια Κομανέτσι πέρασε ένα δυνατό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο twitter.

Κι αυτό γιατί επέλεξε στο βίντεο που ανήρτησε να φορέσει τα χρώματα της Ουκρανίας και με αυτό τον τρόπο να δηλώσει την ένθερμη συμπαράστασή της στην χώρα που δοκιμάζεται από την εισβολή των Ρώσων. Φορώντας ένα γαλάζιο μπλουζάκι και μία κίτρινη ζακέτα, το αστέρι της ενόργανης, στα 61 της συνεχίζει να γοητεύει με την δύναμη του μυαλού και της ψυχής της.

Alone in the gym choreographing my thoughts 🤗🤸‍♂️❤️ pic.twitter.com/QDyU0vIbY4

