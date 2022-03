Εκτροχιασμός τρένου – Κονγκό: Σοκάρουν οι εικόνες, το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε στο Κονγκό. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Κολουέζι, στη νοτιοανατολική πλευρά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, δήλωσαν τοπικές πηγές και η δημόσια εταιρία σιδηροδρόμων. Στην παρούσα φάση, «ο απολογισμός είναι 61 νεκροί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά» και «52 τραυματίες που απομακρύνθηκαν από το σημείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Μανιόνγκα Ντάμπο, αρμόδιος διευθυντής για τις υποδομές στην Εθνική Εταιρία Σιδηροδρόμων του Κονγκό (SNCC), τηλεφωνικά από το Λουμπουμπάσι.

Όπως δήλωσε, η αμαξοστοιχία ήταν εμπορευματική η οποία, αν και απαγορεύεται, μετέφερε «πολλές εκατοντάδες λαθρεπιβάτες». «Μερικά πτώματα πιστεύεται ότι παραμένουν εγκλωβισμένα στα βαγόνια που έπεσαν στις χαράδρες», πρόσθεσε. Όπως δήλωσε ο Μανιόνγκα, η αμαξοστοιχία που αποτελείτο από 15 βαγόνια, 12 από τα οποία ήταν άδεια, ερχόταν από τη Λουένα, στη γειτονική επαρχία Άνω Λομάνι και κατευθυνόταν προς την πόλη των ορυχείων Τένκε, όχι μακριά από το Κολουέζι.

Βαθιά θλίψη για την τραγική είδησης της απώλειας ζωών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λόγω του εκτροχιασμού του τρένου στην επαρχία Λουαλάμπα, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει. «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον λαό και την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», προσθέτει.

Profoundly saddened by the tragic loss of lives in Congo, due to the train derailment in Lualaba province. #Greece conveys its condolences to the victims’ families & wishes for swift recovery to the injured.

Our solidarity w/the people & Gov’t of DR Congo at this difficult time pic.twitter.com/Q99rfJAWJg

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 13, 2022