Λβιβ επίθεση – πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιβεβαιώνει το φονικό χτύπημα

Επιβεβαιώνει η Ρωσία την πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί της Κυριακής κοντά στο Λβιβ της Ουκρανίας. Όπως μεταδίδει το Reuters, το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες στην ουκρανική βάση στο Γιαβορίβ, κοντά στο Λβιβ. Η Μόσχα αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις που χτύπησε χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη στρατιωτικού εξοπλισμού που έφτανε από ξένες χώρες στην Ουκρανία. Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι από την επίθεση εξουδετερώθηκαν έως και 180 «ξένοι μισθοφόροι» και «μεγάλες ποσότητες» οπλισμού. Η Μόσχα, δια του ίδιου εκπροσώπου, διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει αυτές τις επιθέσεις κατά ξένων μισθοφόρων.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ο τελευταίος απολογισμός από την επίθεση ανέφερε τουλάχιστον 35 νεκρούς και 134 τραυματίες, αριθμός σημαντικά μικρότερος από τις εκτιμήσεις της Μόσχας.

Ένας Ουκρανός δήμαρχος απήχθη σήμερα από Ρώσους στρατιώτες στο νότιο τμήμα της χώρας, δύο ημέρες μετά την απαγωγή ενός άλλου δημάρχου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ζαπορίζια. Τις απαγωγές καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. “Σήμερα, 13 Μαρτίου, στις 0830 τοπική ώρα, ο στρατός της Ρωσικής Ομοσπονδίας αιχμαλώτισε τον δήμαρχο της πόλης Ντνιπρορούντνι” Εβγκέν Ματβέγιεφ, έγραψε στο Telegram ο Αλεξάντρε Σταρούκ. Το Ντνιπρορούντνι βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια. Την Παρασκευή, ο δήμαρχος της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ απήχθη από Ρώσους, που έχουν καταλάβει αυτήν την πόλη, διότι “αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό”, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο και το ουκρανικό κοινοβούλιο.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά την απαγωγή των δημάρχων της Μελιτόπολης και του Ντνιπρορούντνι από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για μια νέα επίθεση εναντίον δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία και μια απόπειρα να εγκατασταθούν παράνομες εναλλακτικές κυβερνητικές δομές, σε μια κυρίαρχη χώρα”, κατήγγειλε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στο Twitter. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε, επίσης, “με τον πλέον σθεναρό τρόπο τον τυφλό βομβαρδισμό από τη Ρωσία αμάχων στην Ουκρανία, όπως και την απαγωγή από τη Ρωσία των δημάρχων της Μελιτόπολης και του Ντνιπρορούντνι και άλλων Ουκρανών”.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.

It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2022