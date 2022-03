Νεκρός δημοσιογράφος – Ιρπίν: Δέχτηκε πυροβολισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις

Νεκρός έπεσε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος στο Ιρπίν, έξω από το Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο δημοσιογράφος Brent Renaud, 51 ετών, σκοτώθηκε όταν ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην περιοχή, μεταδίδει ο Guardian.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο δημοσιογράφος έχει εργαστεί στο παρελθόν για τους New York Times και σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα συνάδελφός του τραυματίστηκε, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας του.

⚡️ A New York Times correspondent was shot dead in Irpin. Another journalist was wounded. The occupiers cynically kill even international media journalists who are trying to show the truth about the atrocities of Russian troops in Ukraine. pic.twitter.com/IaEpL9loT6

A 51-year-old US journalist was killed today in Irpin, a Kyiv suburb. His colleague, with whom he was traveling, was injured and rescued. The video we took under the bridge shows the evacuation of the injured colleague. pic.twitter.com/bdI5S2Pcrb https://t.co/FHfBGMmQvC

— 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) March 13, 2022