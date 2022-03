Νεκρός δημοσιογράφος New York Times: Φίλος του περιγράφει πώς έγινε η επίθεση

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του δημοσιογράφου Χουάν Αρρεντόντο, που σώθηκε από την επίθεση που δέχθηκε με τον Μπρεντ Ρενό, τον δημοσιογράφο και κινηματογραφιστή που σκοτώθηκε στο Ιρπίν της Ουκρανίας. «Ήμασταν απέναντι από μια από τις πρώτες γέφυρες στο Ιρπίν. Θα κινηματογραφούσαμε πρόσφυγες που φεύγουν και μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιος προσφέρθηκε να μας πάει στην άλλη γέφυρα» λέει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, που βρέθηκε στο νοσοκομείο. Ο δημοσιογράφος έδωσε τη μαρτυρία του όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο κι ενώ οι γιατροί περιποιούνται τα τραύματά του. Τραγική ειρωνεία ότι περιέγραψε τι συνέβη χωρίς να γνωρίζει ότι ο Μπρεντ Ρενό ήταν νεκρός.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58

— annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022