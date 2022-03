Ουκρανικό drone Κροατία: Mυστήριο με μη επανδρωμένο αεροσκάφος Tu-141 Strizh

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Tupolev Tu-141 «Strizh», συνετρίβη στο κέντρο του Ζάγκρεμπ, προκαλώντας πανικό στην πρωτεύουσα της Κροατίας. To πρωί της Πέμπτης οι κάτοικοι της συνοικίας Τζαρούν της πόλης ξύπνησαν από έναν δυνατό θόρυβο, ενώ στο σημείο της πτώσης δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί. Σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, μετά από εξέταση των συντριμμιών, αποδείχτηκε πως πρόκειται για ένα αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Tupolev Tu-141 «Strizh», που λόγω τεχνικών προβλημάτων ξέφυγε από τον κεντρικό έλεγχο, πέταξε πάνω από την Ουγγαρία και έφτασε έως το Ζάγκρεμπ, όπου και κατέπεσε. Η απευθείας πτήση από τα σύνορα της Ουκρανίας προς το Ζάγκρεμπ αγγίζει τα 500 χλμ.

