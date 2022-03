Ρωσική φάλαγγα Κίεβο: Κόλλησαν στις…. λάσπες οι Ρώσοι;

Μία πραγματική σπαζοκεφαλιά έχει εξελιχθεί για τους δυτικούς αναλυτές το τεράστιο κονβόι των 64 και πλέον χιλιομέτρων από ρωσικά οχήματα τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα λίγο έξω από το Κίεβο από τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία. Οι εξηγήσεις που κυκλοφορούν ανάμεσα σε ειδικούς στρατιωτικούς αναλυτές είναι πολλές. Όμως μία ανάρτηση στο διαδίκτυο που αναδημοσιεύει το car & moto, έρχεται να φέρει στην επιφάνεια μία πιο απλή εξήγηση: τα ακατάλληλα λάστιχα των οχημάτων. Την ανάρτηση αυτή την έκανε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο με το όνομα Karl Muth, ο οποίος έχει εξειδίκευση στα ελαστικά. Και όπως υποστηρίζει, για την ακινησία των ρωσικών οχημάτων το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουν τα φθηνά κινέζικα λάστιχα που φορούν.

