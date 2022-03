Συνομιλίες Ουκρανία – Ρωσία: Για πρώτη φορά αισιοδοξία

Ρωσία και Ουκρανία διατυπώνουν τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες για τον πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, τη στιγμή που οι ρωσικές επιθέσεις κλιμακώνονται, και μαζί με τους αμάχους έπεσε νεκρός ο πρώτος δημοσιογράφος από τη Δύση, Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ελπιδοφόρες εκτιμήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα εντός ημερών. Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν δήλωσε, την ίδια ώρα, πως η Ρωσία δείχνει σημάδια προθυμίας να δεσμευτεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για να γλυτώσουν από τις εχθροπραξίες.

Η Ουκρανία λέει πως είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, όχι όμως να παραδοθεί ή να αποδεχθεί οποιοδήποτε τελεσίγραφο. «Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, στην κυριολεξία, είναι ζήτημα ημερών», σημείωσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο Λέονιντ Σλούτσκι, ένας Ρώσος αντιπρόσωπος είπε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο. «Βάσει των προσωπικών προσδοκιών μου, αυτή η πρόοδος ενδέχεται να αναπτυχθεί τις επόμενες ημέρες σε μια κοινή θέση και των δύο αντιπροσωπειών, σε έγγραφα προς υπογραφή», δήλωσε ο Σλούτσκι. Καμία πλευρά δεν αναφέρθηκε στο είδος της συμφωνίας που θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Οι δημόσιες δηλώσεις τους δημοσιεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Διατυπώθηκαν τη 18η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε όταν ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Σε ένα τουίτ, ο Ποντόλιακ έγραψε πως η Ρωσία ακούει προσεκτικά τις προτάσεις της Ουκρανίας. «Τα αιτήματά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου και η απόσυρση των (ρωσικών) στρατευμάτων. Βλέπω την κατανόηση και υπάρχει διάλογος», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα 7 Μαρτίου ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων, ύστερα από περίπου τρεις ώρες, με «μικρές θετικές εξελίξεις». Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ουκρανός διαπραγματευτής και επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαήλ Ποντόλιακ, είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο Twitter σημειώνοντας ότι ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων δεν απέφερε αποτελέσματα που θα βελτίωναν σημαντικά την κατάσταση όσον αφορά τη διευθέτηση της κατάστασης.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022