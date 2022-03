Σον Πεν κορονοϊός: Θετικός λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην Ουκρανία

Λίγες ημέρες μετά τη σύντομη επίσκεψή του στην Ουκρανία, για τα γυρίσματα ενός νέου ντοκιμαντέρ εν μέσω της ρωσικής εισβολής, ο Σον Πεν αρρώστησε με κορονοϊό. Ο ηθοποιός ήταν να εμφανιστεί το Σάββατο στα DGA Awards, προκειμένου να βραβεύσει τον Πολ Τόμας Άντερσον για τη σκηνοθεσία της τελευταίας του ταινίας Licorice Pizza, που είναι υποψήφια για Όσκαρ. Ο Άντερσον αποκάλυψε ότι ο 61χρονος ηθοποιός είχε βγει θετικός στον ιό, ενώ τον επαίνεσε για όλη τη δουλειά που έχει κάνει, εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Σον Πεν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ξένα μέσα ωστόσο αναφέρουν, ότι παραμένει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που είναι γνωστός για την ανθρωπιστική του δράση, βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Ουκρανία, για να μαζέψει στοιχεία και υλικό, καθώς ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τα γεγονότα.

Paul Thomas Anderson announces Sean Penn tested positive for COVID and that’s why he couldn’t make it tonight to present medallion for Licorice Pizza. PTA acknowledges how much Penn stepped up during pandemic, likening it to soldier back from combat and this happens… #DGAawards pic.twitter.com/tpHLkXf53Q

— Chris Gardner (@chrissgardner) March 13, 2022