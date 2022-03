Άσκηση ΝΑΤΟ – Νορβηγία Cold Response 2022: 30.000 στρατιώτες και 50 πλοία μια “ανάσα” από τη Ρωσία

Άσκηση ΝΑΤΟ – Cold Response 2022:Τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση Cold Response 2022 ξεκίνησε το ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας. Στην άσκηση μετέχουν 30.000 στρατιώτες, 200 αεροσκάφη και 50 πολεμικά πλοία, και διεξάγεται στη Νορβηγία εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης Ρωσίας – Δύσης λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. «Το #ColdResponse22 είναι μία μακροχρόνια προγραμματισμένη, αμυντική άσκηση, που συγκεντρώνει μαζί χιλιάδες στρατιώτες από Συμμάχους και εταίρους του ΝΑΤΟ, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους να συνεργάζονται σε ψυχρές καιρικές συνθήκες σε όλη τη Νορβηγία, στην ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα» αναφέρει η Ευρωατλαντική Συμμαχία στο twitter. Τα στρατεύματα που μετέχουν προέρχονται από πάνω από 25 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Η άσκηση, που γίνεται κάθε δύο χρόνια που θεωρείται ως μεγαλύτερη του ΝΑΤΟ διεξάγεται λίγα μίλια μακριά από τα ρωσικά σύνορα, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσής της αναμένεται την 1η Απριλίου. Ο υπεύθυνος για την άσκηση στρατηγός Yngve Odlo δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι «είναι μία αμυντική άσκηση» και ξεκαθάρισε ότι «δεν αποτελεί στρατιωτική επιχείρηση με επιθετικό σκοπό».

Άσκηση ΝΑΤΟ – Cold Response 2022: Αναβαθμίστηκε η σημασία της λόγω της ρωσικής εισβολής

Αν και ο προγραμματισμός της είχε γίνει πολύ πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – έχει ανακοινωθεί πριν οκτώ μήνες και το ΝΑΤΟ ξεκαθαρίζει ότι δεν συνδέεται με τη ρωσική εισβολή – η σημασία της πλέον θεωρείται αυξημένη, λόγω του σκηνικού που έχει διαμορφωθεί. Στόχος των στρατευμάτων είναι να συνεργαστούν μαζί σε πολεμικές ασκήσεις από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, στη βάση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να βοηθήσουν κάποιο μέλος, εφόσον δέχεται επίθεση. Σύμφωνα με τις νορβηγικές ένοπλες δυνάμεις, ήδη έχουν δοθεί αναλυτικές πληροφορίες στη ρωσική πλευρά και στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καθώς θεωρήθηκε ζωτικής σημασίας κίνηση για την αποφυγή παρεξηγήσεων και ενδεχόμενων περιττών συγκρούσεων. Πάντως η Μόσχα αρνήθηκε να παρακολουθήσει την άσκηση.

Άμυνα, πόλεμος και επιβίωση σε αρκτικό περιβάλλον

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η στρατιωτική άσκηση θεωρούνται ιδιαίτερα σκληρές, καθώς στόχος είναι οι μετέχοντες να μάθουν να αμύνονται, να πολεμούν και να επιβιώνουν σε αρκτικό περιβάλλον. Μέσα στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται και πρακτικές για μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ένας στρατιώτης αν πέσει στον πάγο κουβαλώντας 20 κιλά στρατιωτικό εξοπλισμό.

Οι ασκήσεις θα γίνουν με πραγματικά πυρά, ενώ οι στρατιώτες θα κληθούν να διασχίσουν παγωμένες λίμνες, να περάσουν από παγωμένα φιορδ και να εκπαιδευτούν σε ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, προκειμένου να αναπτύξουν ζωτικές δεξιότητες, με στόχο να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε είδους απειλή ή κρίση.