Διαπραγματεύσεις Ρωσία – Ουκρανία: Παύση στις συνομιλίες

Για «τεχνική παύση» στις διαπραγματεύσεις της ουκρανικής με τη ρωσική αντιπροσωπεία, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής των Ουκρανών και «δεξί χέρι» του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ. Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, οι συζητήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη.

«Έγινε τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για να γίνει πρόσθετη εργασία στις υποομάδες και διευκρίνιση επιμέρους θεμάτων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις…» ανέφερε ο Ποντόλιακ.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022