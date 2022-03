Instagram Ρωσία: Εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα

To Instagram, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον αμερικανικό κολοσσό Meta, δεν είναι πλέον προσβάσιμο στην Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο το κατηγορεί για υποκίνηση βίας κατά των Ρώσων για την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Από σήμερα το πρωί η εφαρμογή Refresh δεν λειτουργεί στο Instagram, το οποίο δεν είναι πλέον προσβάσιμο χωρίς VPN.

Το Instagram βρίσκεται πλέον στην λίστα των ιστοτόπων «περιορισμένης πρόσβασης», η οποία δημοσιεύθηκε από το ρωσικό όργανο ελέγχου και λογοκρισίας των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης Roskomnadzor. Στην λίστα περιλαμβάνονται τα δίκτυα Facebook και Twitter και πολλά μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν το Κρεμλίνο.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook 📰 Report: https://t.co/1JIs5peFeO pic.twitter.com/ICunkqkhXF — NetBlocks (@netblocks) March 13, 2022

H Meta καλεί τους χρήστες της να καλούν σε βία εναντίον στρατιωτικών της Ρωσίας

Λίγες ημέρες νωρίτερα η Ρωσία απειλούσε με αναστολή των δραστηριοτήτων της Meta, αν αποδειχθεί ότι το Facebook άλλαξε τους κανόνες περί ρητορικής μίσους για τους Ρώσους .Η Ρωσία θα αναστείλει τη δραστηριότητα της Meta Platforms αν αποδειχθεί αληθής η πληροφορία που μετέδωσε το Reuters, σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα θα επιτρέψει στους χρήστες της σε κάποιες χώρες να καλούν σε βία εναντίον των Ρώσων και των Ρώσων στρατιωτών, είχε προειδοποιήσει το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα που περιήλθαν σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters την περασμένη Πέμπτη, η Meta Platforms αποφάσισε να επιτρέπει σε χρήστες των ιστοτόπων Facebook και Instagram σε αρκετές χώρες να κάνουν αναρτήσεις που καλούν στη βία εναντίον των Ρώσων, ειδικότερα των Ρώσων στρατιωτικών, αίροντας προσωρινά την απαγόρευση του λόγου μίσους που προβλέπουν οι κανόνες χρήσης τους.

This is what the Instagram homepage looks like in Russia now. pic.twitter.com/6s0PB5tksV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 13, 2022

Ποιες άλλες χώρες αφορά η αλλαγή πολιτικής

«Δεν θέλουμε να πιστέψουμε την πληροφορία του Reuters, είναι απλώς δύσκολο να την πιστέψουμε», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ελπίζουμε ότι δεν είναι αληθής, διότι, αν είναι, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα πιο αποφασιστικά μέτρα για να ανασταλούν οι δραστηριότητες αυτής της εταιρείας», πρόσθεσε.

Την αλλαγή του κανονισμού χρήσης των ιστοτόπων επιβεβαίωσε στο AFP ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος της Meta. «Εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δείχνουμε επιείκεια σε μορφές πολιτικής έκφρασης που κανονικά παραβιάζουν τους κανονισμούς μας για την υποκίνηση στη βία, όπως (η φράση) «θάνατος στους Ρώσους εισβολείς», ανέφερε και πρόσθεσε πως «συνεχίζουμε να μην εγκρίνουμε τις προτροπές στη βία εναντίον Ρώσων πολιτών». Η αλλαγή πολιτικής αυτή αφορά την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Εσθονία, τη Γεωργία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σλοβακία και την Ουκρανία.