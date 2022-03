Στις φλόγες τυλίχθηκε μια 9όροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο μετά από ρωσικό βομβαρδισμό το πρωί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο νεκροί. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκερασένκο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022