Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας περιγράφει ότι η πρωτεύουσα της χώρας μοιάζει σήμερα «σαν καρέ από ταινία αποκάλυψης». Ο Αλεξέι Ρεζνίκοφ σχολιάζει σε ανάρτησή του στο twitter ότι το Κίεβο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, μοιάζει με σκηνικό από ταινία της Αποκάλυψης. Στη συνέχεια εξαπολύει επίθεση στη Ρωσία τονίζοντας πως αυτό που φέρνει η Μόσχα είναι ο θάνατος των πολιτών, η καταστροφή των πόλεων, της Δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ελευθερίας. Και προσθέτει «δεν είναι Σλάβοι. Είναι Ορκ (από την ταινία Αρχοντας των Δαχτυλιδιών). Αλλά εμείς θα νικήσουμε».

Το tweet του Ουκρανού υπουργού Αμυνας ήρθε λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της παύσης των διαπραγματεύσεων για σήμερα. Την παύση των συνομιλιών έκανε γνωστή ένας Ουκρανός διαπραγματευτής, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των σημερινών συζητήσεων.

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ

Το μόνο που έγινε γνωστό είναι πως η παύση έγινε για «πρόσθετη δουλειά στις υποομάδες εργασίας και αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», σύμφωνα με τον ίδιο. Νωρίτερα, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, είπε ότι οι συνομιλίες είναι «δύσκολες» εξαιτίας των «διαφορετικών πολιτικών συστημάτων» των δύο πλευρών. Ο ίδιος ανέφερε πως η παύση πραγματοποιήθηκε για «τεχνικούς» λόγους.

Οι εικόνες με το οχυρωμένο Κίεβο είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, την ώρα που η Μόσχα απειλεί να το πολιορκήσει. Ενδεικτικές ήταν εξάλλου και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του γραφείου Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν αποκλείουν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία. «Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια για τον άμαχο πληθυσμό, δεν αποκλείει την πιθανότητα να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του μεγάλα αστικά κέντρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν εισέβαλαν αμέσως σε πόλεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος ήταν αυτό που έδωσε την εντολή να μην εισβάλουν αμέσως στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου κατά την έναρξη μιας ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία, λόγω πιθανών μεγάλων απωλειών στον πληθυσμό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προγραμματιστεί να μιλήσει σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά η ομιλία του ακυρώθηκε λόγω «πολύ επείγουσας, απρόβλεπτης κατάστασης». Σε νέο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντόμιρ Ζελένσκι τόνισε: «Για τον εισβολέα υπάρχουν κάποιοι στόχοι, για εμάς υπάρχει ένας τεράστιος όγκος συμβόλων, αξιών και πραγμάτων, γι’ αυτό είναι όλοι εθελοντές για να υπερασπιστούν την Ουκρανία, νέοι άνθρωποι που υπερασπίζονται το μέλλον μας. Άνθρωποι έχουν πάρει όπλα, άλλοι ασκούν διπλωματικές πιέσεις στο εξωτερικό, υπάρχουν αυτοί που είναι με ένα πολυβόλο στο χέρι. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για τη στήριξη.

Ukrainian President @ZelenskyyUa, who was due to address the @CoE Assembly at midday today, was unable to speak due to "very urgent, unforeseen circumstances" – but it's hoped that Ukrainian Prime Minister @Denys_Shmyhal will be able to speak via video-link at 16h CET today… pic.twitter.com/11NBq9JIp7

— PACE (@PACE_News) March 14, 2022