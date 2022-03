Mc Donalds Ρωσία: Εργαζόμενοι χορεύουν στην τελευταία τους βάρδια

Τις τελευταίες ώρες ανεβαίνουν βίντεο που δείχνουν τις ατελείωτες ουρές που σχηματίζονται εξω από τα μαγαζιά της γνωστής αλυσίδας ταχυφαγειων Mc Donalds στη Ρωσία, λίγο πριν οι υπεύθυνοι τους κατεβάσουν ρολά ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας, όπως θα δείτε στο σχετικό βίντεο, οι υπάλληλοι έχουν μόλις παραδώσει και την τελευταία παραγγελία και όλοι μαζί χορεύουν και τραγουδούν για την «τελευταία τους μέρα στη δουλειά». Η Mc Donalds αριθμεί περίπου 850 καταστήματα και 62.000 υπαλλήλους στη Ρωσία.

McDonald's employees in Russia celebrate their last moments before closing down pic.twitter.com/fHrrhQspxh

Τις προηγούμενες ημέρες η αμερικανική εταιρία αντιμετώπιζε αυξανόμενη κριτική επειδή δεν ακολούθησαν την τακτική άλλων εταιρειών τροφίμων και ποτών να αποχωρήσουν από τη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Chris Kempczinski, ειπε ότι η σύγκρουση «προκάλεσε ανείπωτα βάσανα σε αθώους ανθρώπους» και πως «ακολουθούμε τον κόσμο στην καταδίκη της επιθετικότητας και της βίας και προσευχόμαστε για ειρήνη». Η αλυσίδα έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει να καταβάλει τους μισθούς των υπαλλήλων της για όσα αυτά παραμένουν κλειστά.

Maximum respect to this fat guy who handcuffed himself to a McDonald's in Moscow in protest at them pulling out of Russia. One of the overlooked casualties of war is fat guys wanting McDonald's pic.twitter.com/PI9QHfkDDG

— Leo Kearse – comedian – see my videos on YouTube (@LeoKearse) March 13, 2022