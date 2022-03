Ουκρανία: Παίζει πιάνο στο βομβαρδισμένο σπίτι της

Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Ουκρανίας, που βλέπουν τη ζωή τους να καταστρέφεται. Στο βίντεο που ακολουθεί η Ιρίνα Μανιουκίνα, επαγγελματίας πιανίστρια, που είδε το σπίτι της στο δυτικό Κίεβο να γίνεται συντρίμμια επιστρέφει σε αυτό να πάρει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Προτού φύγει κάθισε στο πιάνο της και έπαιξε μια τελευταία φορά.

Με χάρα είδε πως και αυτό όπως και η ίδια στεκόταν στη θέση του, όρθιο παρά την καταστροφή γύρω του. Αποχαιρέτισε το σπίτι της με τη Σπουδή Op. 25, No. 1 του Σοπέν.

professional pianist Irina Maniukina playing Chopin (Aeolian Harp' Étude, Op. 25, # 1) before finally leaving her home south of Kyiv https://t.co/mZrRJ4k3l0

— Jim Pickard (@PickardJE) March 13, 2022