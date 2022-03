Πούτιν – Ουκρανία: Επιχειρηματίας αυτοκτόνησε για να μη συνεργαστεί με τη Ρωσία

Ένας Ουκρανός με ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην πατρίδα του και πολλές φιλοδοξίες, κάτοικος της πόλης Orodnya, έβαλε τέλος στη ζωή του. Όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη του και του πρότειναν να συνεργαστεί με το καθεστώς Πούτιν, εκείνος δεν το πολυσκέφτηκε. Πήρε το όπλο του, το έβαλε στο κεφάλι του και πάτησε τη σκανδάλη. Ο Ρομάν Μάκας, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συμπολίτες του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη ρωσόφωνη πόλη των περίπου 11.700 κατοίκων. Οι κάτοικοι της Horodnya κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην πέσει η πόλη τους στα χέρια των Ρώσων, δεν τα κατάφεραν όμως.

Αρνούνται πάντως να υποταχθούν στις δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρομάν Μάκας το έδειξε στρέφοντας το όπλο του στο κεφάλι του. «Προτίμησε να πεθάνει παρά να συνεργαστεί με τους εισβολείς», υποστήριξε ο Ολεκσί Χοντσαρούκ, πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, που κατάγεται από τη γενέτειρα του εκλιπόντα επιχειρηματία. «Οι Ρώσοι μάλιστα του πρότειναν να αναλάβει δήμαρχος της περιοχής, κάτι που ο ίδιος το θεώρησε προδοσία», πρόσθεσε.

Roman Makas, a prominent businessman living in #Horodnya, Ukraine, shot himself to avoid collaborating with Vladmir Putin's forces invading the country https://t.co/j3LAOoU9tk via @MailOnline

— John Gaynard (@jfitzgaynard) March 13, 2022