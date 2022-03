Τέταρτη δόση εμβολίου: «Απαραίτητη για αναχαίτιση νέου κύματος», λέει ο Μπουρλά

Στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και την προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια αναφέρθηκε ο Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας την Κυριακή (13.03.2022) στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι μια 4η δόση είναι απαραίτητη για την ανακοπή ενός νέος κύματος.

«Αυτή τη στιγμή, η προστασία που έχουμε από την τρίτη δόση είναι αρκετά καλή. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά καλή έναντι της νοσηλείας και του θανάτου, δεν είναι τόσο καλή έναντι της μόλυνσης, αλλά δεν διαρκεί πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

Σημείωσε δε ότι η 4η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού είναι απαραίτητη για τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς έτσι μπορεί να αναχαιτιστεί ένα νέο κύμα της πανδημίας αφού κάποιες από τις μεταλλάξεις καταφέρνουν και ξεφεύγουν από την ανοσολογική προστασία. «Έρχονται πολλές μεταλλάξεις και η Όμικρον ήταν η πρώτη που μπόρεσε να παρακάμψει – με επιδέξιο τρόπο – την ανοσολογική προστασία που παρέχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer.

«Η Pfizer και άλλες φαρμακευτικές δουλεύουν πάνω σε εμβόλια που θα προστατεύουν έναντι μελλοντικών μεταλλάξεων του ιού», πρόσθεσε ο Άλμπερτ Μπουρλά. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και δουλεύουμε πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε ένα εμβόλιο που όχι μόνο θα προστατεύει έναντι όλων των μεταλλάξεων, συμπεριλαμβανομένης της Όμικρον, αλλά θα μπορεί και να προστατεύει για τουλάχιστον ένα χρόνο», επισήμανε.

